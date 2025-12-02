





Η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών με αναστολή από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή, για χρήση οχήματος από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες, καθώς και για οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα. Παρά τα αδικήματα, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της ηθοποιού, Αλέξης Στεφανάκης, σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια, χαρακτήρισε την απόφαση «σωστή», τονίζοντας ότι η ποινή κινήθηκε στα κατώτατα όρια του νόμου.







«Τα αδικήματα είναι τυπικά, μια σωστή απόφαση, εκτίμησε και αξιολόγησε όλο το υλικό το οποίο εισφέραμε στη δικογραφία και έχουμε στη συγκεκριμένη υπόθεση πια την ποινή που προβλέπεται στα κατώτατα όρια του νόμου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Αλέξης Στεφανάκης σχολίασε και το ζήτημα της οδήγησης χωρίς πινακίδες, εξηγώντας τη θέση της εντολέως του.

«Είναι τα παράδοξα του να ζεις στην Ελλάδα… Πάντα πρέπει να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και ταυτόχρονα το κράτος να βλέπει και αυτό τη δική του ευθύνη» δήλωσε, προσθέτοντας: «Εάν σου πάρουν τις πινακίδες, αυτό το αυτοκίνητο κάπως πρέπει να γυρίσει στο σπίτι. Αυτό συνέβη στη συγκεκριμένη περίπτωση… Έχει πάρει το όχημα από το θέατρο και το έχει κατεβάσει στο σπίτι της».

Ο δικηγόρος διευκρίνισε πως στην ηθοποιό έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα και οι πινακίδες για 60 ημέρες, ενώ υπογράμμισε ως το πιο σημαντικό «να μην έχουμε επανάληψη σε οτιδήποτε ομοιάζει με αυτά που δικάσαμε σήμερα».

