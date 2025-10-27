2025-10-27 13:50:14
Φωτογραφία για Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
Έργο σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Τζέντα, το Ριάντ και το ΝταμάμΣημαντικό σιδηροδρομικό έργο αναμένεται να μεταμορφώσει το τοπίο των μεταφορών του Βασιλείου, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού Ριάντ-Τζέντα σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον των μεταφορών.gulfnews.comΝτουμπάι: Η Σαουδική Αραβία αναπτύσσει ένα έργο σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής sidirodromikanea
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας για 35 κατηγορίες ασφαλισμένων - Ποιοι βγαίνουν από τα 58,5 με ένσημα Δημοσίου και πόσα παίρνουν [πίνακες]
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Χάρης Ρώμας: Το κακό πουλάει, αλλά εμείς οφείλουμε να προτείνουμε μόνο το καλό
Το Πακιστάν εγκαινιάζει σιδηροδρομική γραμμή Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη.
Κ. Κυρανάκης: Δεν δώσαμε έγκριση για μετατροπή σε ποδηλατόδρομο της σιδηροδρομικής γραμμή Πελοποννήσου
Η αλλαγή στη σιδηροδρομική σύνδεση του ΟΛΘ.
Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων ενώνουν τις δυνάμεις τους για το Σχέδιο Δράσης για τους Σιδηρόδρομους Υψηλής Ταχύτητας
ΣΤΑΣΥ: Ανακοινώνει παρεμβάσεις στις τρεις γραμμές του Μετρό- Νέοι συρμοί, προσωπικό και εργασίες στην Γραμμή 1
Εκδρομή στην Ολλανδία πραγματοποίησε ο Ψυχαγωγικός Όμιλος Σιδηροδρομικών
Αλλάζει προγραμματισμό ο ΑΝΤ1 και για το «Don’tForgetTheLyrics»
Το Πακιστάν εγκαινιάζει σιδηροδρομική γραμμή Ισλαμαμπάντ-Τεχεράνη-Κωνσταντινούπολη.
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Πανηγυρική συναυλία στο ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ»
Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Φαρμακοποιών (ΠΦΣ): Όσα πρέπει να γνωρίζετε, δείτε ενημερωτικό webinar
