Η Σαουδική Αραβία θα κατασκευάσει σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας αξίας 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο και το Ριάντ με την Τζέντα σε λιγότερο από 4 ώρες.
2025-10-27 13:50:14
Έργο σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Τζέντα, το Ριάντ και το ΝταμάμΣημαντικό σιδηροδρομικό έργο αναμένεται να μεταμορφώσει το τοπίο των μεταφορών του Βασιλείου, μειώνοντας τον χρόνο ταξιδιού Ριάντ-Τζέντα σε λιγότερο από τέσσερις ώρες, επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον των μεταφορών.gulfnews.comΝτουμπάι: Η Σαουδική Αραβία αναπτύσσει ένα έργο σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής sidirodromikanea
