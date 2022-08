Στο σιδηροδρομικό σταθμό Suifenhe, στη βορειότερη επαρχία Heilongjiang της Κίνας, τα εμπορευματικά τρένα βρίσκονται στις γραμμές που οδηγούν στην Ευρώπη, με γιγάντιους γερανούς να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν φορτίο από πάνω τους.Επιμέλεια: huaxiaΤο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, πάνω από 373 εμπορευματικά τρένα Κίνας-Ευρώπης πέρασαν από το λιμάνι Suifenhe στην Ευρώπη και μετέφεραν 34.942 ισοδύναμες μονάδες 20 ποδιών (TEUs) εμπορευμάτων, με αύξηση 74,3% και 82,9% από έτος σε έτος. , αντίστοιχα, σύμφωνα με την China Railway Harbin Bureau Group Co., Ltd.Μια τέτοια αύξηση στις διεθνείς εμπορευματικές αμαξοστοιχίες έχει παρατηρηθεί σε ολόκληρο τον ανατολικό διάδρομο της υπηρεσίας εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, συνολικά 2.212 τρένα και 212.866 TEU εμπορευμάτων διακινήθηκαν στο χερσαίο λιμάνι της Κίνας Manzhouli, στην Αυτόνομη Περιφέρεια Εσωτερικής Μογγολίας της βόρειας Κίνας, σημειώνοντας και τα δύο ετήσια αύξηση 7,7 τοις εκατό από έτος σε έτος.Η υπηρεσία εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης έχει τρεις κύριους διαδρόμους -- δυτικό διάδρομο, ανατολικό διάδρομο και μεσαίο διάδρομο -- με τα λιμάνια Suifenhe και Manzhouli στον ανατολικό διάδρομο.Σύμφωνα με την China State Railway Group Co., Ltd. (China Railway), ο ανατολικός διάδρομος επικεντρώνεται κυρίως στην εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών μεταξύ της ανατολικής Κίνας, της νότιας Κίνας και της βορειοανατολικής Κίνας και των ευρωπαϊκών χωρών.Η αποτελεσματική λειτουργία των διεθνών εμπορευματικών τρένων βασίζεται σε υποστηρικτικές πολιτικές και μέτρα. Ως το βόρειο κέντρο του ανοίγματος της Κίνας, η επαρχία Heilongjiang έχει καταβάλει μια επένδυση στην επιτάχυνση του εκτελωνισμού και της διεκπεραίωσης φορτίου, υποστηρίζοντας σταθερά την ανάπτυξη της σιδηροδρομικής υπηρεσίας Κίνας-Ευρώπης.Για να διασφαλίσει την ομαλή και σταθερή εισερχόμενη και εξερχόμενη ροή των εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης, ο σιδηροδρομικός σταθμός Suifenhe άνοιξε ένα πράσινο κανάλι για τη μεταφορά φορτίου, με το προσωπικό του σταθμού να επικοινωνεί εκ των προτέρων με τους τελωνειακούς διαχειριστές και τις εταιρείες μεταφοράς εμπορευμάτων.Επί του παρόντος, υπάρχουν 22 δρομολόγια εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης που διασχίζουν τα λιμάνια Manzhouli και Suifenhe, μεταφέροντας καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης και βιομηχανικά μηχανήματα από το Guangzhou, το Suzhou και άλλες πόλεις σε όλη την Κίνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.Η ευημερούσα ανάπτυξη της υπηρεσίας εμπορευματικών τρένων Κίνας-Ευρώπης έχει ενισχύσει σημαντικά το διεθνές εμπόριο.Η Heilongjiang είδε το εξωτερικό της εμπόριο σε αγαθά να αυξάνεται κατά 31,9% σε ετήσια βάση στα 145,06 δισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 21 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) τους πρώτους επτά μήνες του 2022, σύμφωνα με τις τελωνειακές αρχές στην πρωτεύουσα Χαρμπίν.Η συνολική αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών της Εσωτερικής Μογγολίας έφτασε τα 68,07 δισεκατομμύρια γιουάν από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο, σημειώνοντας αύξηση 17,3 τοις εκατό σε ετήσια βάση, ανέφερε η Hohhot Customs."Η επαρχία Heilongjiang θα συνεχίσει να επεκτείνει την κλίμακα του εξωτερικού εμπορίου και να προωθεί τη σταθερή ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου ενισχύοντας τον ρόλο των εμπορικών πλατφορμών, επιταχύνοντας την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης του εμπορίου και εστιάζοντας στην εξωτερική ανάθεση εργασιών βασικών ξένων εμπορικών επιχειρήσεων", δήλωσε ο Wang Xianhua. , αναπληρωτής διευθυντής του επαρχιακού τμήματος εμπορίου.english.news.cnsidirodromikanea.blogspot.com