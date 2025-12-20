2025-12-20 08:50:08
Φωτογραφία για Γρήγορα και γραφικά: Οι καλύτερες διαδρομές τρένων σε όλη την Ευρώπη
Οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι έχουν από καιρό αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο ευχάριστους και βιώσιμους τρόπους εξερεύνησης της ηπείρου. Από συνδέσεις υψηλής ταχύτητας που διασχίζουν αποτελεσματικά τις μεγάλες πρωτεύουσες μέχρι αργές, γραφικές γραμμές που ελίσσονται γύρω από λίμνες, γεωργικές εκτάσεις και αλπικές κοιλάδες, το ταξίδι με τρένο προσφέρει μια ισορροπία άνεσης, κλιματικής ευθύνης και sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Οι γιορτές στο ΜΑΚ TV έχουν «Ρυθμό»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι γιορτές στο ΜΑΚ TV έχουν «Ρυθμό»
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΟΛΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ- ΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΤΕ ΠΟΛΥ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Καλές γιορτές και τις καλύτερες ευχές για το 2026 από ομάδα του UNIFE
Καλές γιορτές και τις καλύτερες ευχές για το 2026 από ομάδα του UNIFE
Το επτά τοις εκατό των επιβατών τρένων ταξιδεύουν χωρίς έγκυρο εισιτήριο, αποκαλύπτει επιθεώρηση της SNCB
Το επτά τοις εκατό των επιβατών τρένων ταξιδεύουν χωρίς έγκυρο εισιτήριο, αποκαλύπτει επιθεώρηση της SNCB
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Η Κίνα κατασκευάζει τρένο που ταξιδεύει πιο γρήγορα από ένα Boeing 737. Βίντεο
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
Η ναυτιλία στηρίζει τον σιδηρόδρομο: Δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για το σύστημα γεωεντοπισμού των τρένων
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
«Ό,τι αξίζει» στη Σκιάθο με την Ίνα Ταράντου
«Ό,τι αξίζει» στη Σκιάθο με την Ίνα Ταράντου
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ταξιδεύουν στην Κίνα,
Οι «ΕΙΚΟΝΕΣ» ταξιδεύουν στην Κίνα,
GNTM 2025: Η Ξένια Τσίρκοβα η μεγάλη νικήτρια
GNTM 2025: Η Ξένια Τσίρκοβα η μεγάλη νικήτρια
Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Hellenic Train: καταργούνται τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Βόλος–Λάρισα–Βόλος εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων.
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.