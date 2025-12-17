2025-12-17 06:48:41
Η SNCB έλεγξε περισσότερους από 50.000 επιβάτες κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης εκστρατείας ελέγχου εισιτηρίων που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρεία την Τρίτη. Περίπου το επτά τοις εκατό των ελεγχθέντων δεν είχαν έγκυρο εισιτήριο.belganewsagency.euΗ επιθεώρηση, η οποία διεξήχθη σε συνεργασία με την αστυνομία, κάλυψε περισσότερα από 570 τρένα κατά τα δύο πρώτα sidirodromikanea
