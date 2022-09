Περνώντας τα πράγματα από την αρχή, στις 2 Σεπτεμβρίου αναμένεται αποκλειστικά για το PS5 το The Last of Us Part Ι. Πρόκειται για ένα remake που έχει φτιαχτεί από το μηδέν, αφού στόχος της ομάδας ανάπτυξης ήταν να εκμεταλλευτεί όλες τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να εξαντλήσει όσο το δυνατόν τους πόρους που μπορεί να προσφέρει το PS5. Για να δείτε το συγκριτικό χαρακτήρων που είχε δημοσιευτεί παλιότερα μπορείτε να πατήσετε εδώ, ενώ ένα ακόμη πρόσφατο συγκριτικό βίντεο μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ.

Να σημειωθεί πως το remake, το οποίο θα αφηγηθεί ξανά την συναισθηματική και αξέχαστη ιστορία του Joel και της Ellie, φρεσκάροντας ολοκληρωτικά την εμπειρία, θα έρθει για πρώτη φορά πλήρως μεταγλωττισμένο στα ελληνικά και με δυνατότητα επιλογής ελληνικών υποτίτλων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό review των Unboxholics πατώντας εδώ.

Συνεχίζοντας, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας που θα φιλοξενήσει δύο από τις εμπορικότερες κυκλοφορίες της χρονιάς. Ο λόγος γίνεται για το FIFA 23 και το NBA 2K23, τα οποία κυκλοφορούν πρακτικά σε όλες τις πλατφόρμες στις 30 Σεπτεμβρίου και 9 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα.

Ξεκινώντας με το FIFA 23, το φετινό κεφάλαιο θα συμπεριλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό το γυναικείο ποδόσφαιρο και όχι μόνο σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όπως άλλες χρονιάς. Για πρώτη φορά η FA Women's Super League (Αγγλικό Πρωτάθλημα Γυναικών) και Division 1 Arkema (Γαλλικό Πρωτάθλημα Γυναικών), θα συμπεριλαμβάνονται στο λανσάρισμά του. Όσο για την βελτιωμένη HyperMotion 2 τεχνολογία για τις next-gen εκδόσεις του τίτλου, εκεί η EA Sports αναφέρει ότι κατέγραψε διπλάσια δεδομένα πραγματικών αγώνων από την προηγούμενη φορά. Έτσι αυξάνει τον αριθμό των αληθοφανών animations σε πάνω από 6.000, φέρνοντάς το ένα βήμα πιο κοντά στον ρεαλισμό.

Στα του gameplay προστίθεται ένας νέος μηχανικός σουτ, ο οποίος δίνει την επιλογή στον παίκτη αν θα ρισκάρει για να σκοράρει πιο εντυπωσιακά γκολ. Αυτό γίνεται με το κράτημα των δύο bumper κουμπιών (L1/R1 για PlayStation και LB/RB για Xbox), όπου πατώντας το κουμπί του σουτ, ο παίκτης ξεκινά ένα πιο μακροσκελές animation για ένα πιο δυνατό σούτ. Μόνο που η κατεύθυνσή του δεν φέρει καμία υποβοήθεια και είναι εντελώς χειροκίνητη. Φυσικά, η δύναμη στο gauge bar θα κανονίσει και το πόσο ψηλό θα είναι το σουτ.

Επίσης, αρκετά αλλαγμένο -για ακόμη μια χρονιά- είναι το σύστημα των ελεύθερων σουτ, όπως φάουλ και κόρνερ. Στα του Ultimate Team φέρνει νέα FUT Moments και ανανεωμένο σύστημα Chemistry, καθώς νέα ICONS και FUT Heroes για να χτίσετε το ρόστερ σας.

Ένα ακόμη δυνατό χαρακτηριστικό του FIFA 23 είναι πως θα προσφέρει cross-play για πρώτη φορά, αλλά μόνο μεταξύ των ίδιων γενεών. Επομένως οι παίκτες σε PS5, Xbox Series X|S, Stadia και PC μεταξύ τους και αυτοί των Xbox One και PS4 μεταξύ τους.

Δυστυχώς, από το roster του FIFA 23 θα υπάρχουν δύο σημαντικές απουσίες, αυτές του Ολυμπιακού και -όσο παράξενο κι αν ακούγεται- της Εθνικής Ελλάδος, η οποία θα είναι η πρώτη φορά που απουσιάζει από το roster εδώ και πολλά χρόνια.

Στα του NBA 2K23 τώρα, το φετινό κεφάλαιο θα τιμήσει ίσως τον πιο αναγνωρίσιμο παίκτη που φορούσε τον αριθμό 23 στην φανέλα του, τον Michael Jordan των Σικάγο Μπουλς, ο οποίος θα βρίσκεται στα εξώφυλλα των Michael Jordan Edition και Championship Edition.

Ωστόσο, η ομάδα ανάπτυξης δε θα σταθεί μόνο εκεί. Συγκεκριμένα, από την αρχική ανακοίνωση γνωρίζαμε πως στο NBA 2K23 θα επιστρέψει και το The Jordan Challenge. Αυτό το ειδικό mode θα δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να βιώσουν ξανά 15 εμβληματικές στιγμές από την καριέρα του θρυλικού αθλητή. Οι δέκα από αυτές τις προκλήσεις προέρχονται από το NBA 2K11, έχοντας δημιουργηθεί εκ νέου, ενώ το mode θα είναι εμπλουτισμένο και με πέντε ολοκαίνουργιες στιγμές. Παράλληλα, το Jordan Challenge θα περιλαμβάνει και παρασκηνιακό υλικό, όπως συνεντεύξεις με συμπαίκτες και αντιπάλους του MJ.

Φυσικά, πολλές αλλαγές και προσθήκες έχουν γίνει και στο gameplay, με την ομάδα ανάπτυξης να βελτιώνει το μηχανισμό του σουτ.

Οι μεγάλες κυκλοφορίες του μήνα δε σταματούν εκεί, αφού στις 9 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά για το Nintendo Switch το Splatoon 3.

Αυτό θα περιλαμβάνει ένα ολοκαίνουργιο single-player campaign, στο οποίο οι παίκτες θα παλεύουν με τα Octarians στη νέα πόλη Splatsville, για να ανακαλύψουν τι συμβαίνει με την επανεμφάνιση των θηλαστικών. Παράλληλα, θα επιστρέψει ανανεωμένο και το Salmon Run co-op mode του Splatoon 2.

Συνεχίζοντας με τις νέες προσθήκες, η Nintendo έχει επιβεβαιώσει ότι σε αυτό το παιχνίδι θα δείτε και ένα νέο τύπο όπλων, τα “Splatana”. Όπως μαρτυράει η ονομασία, πρόκειται για σπαθί με βάση το μελάνι (φυσικά) που μοιάζει κάπως με τα paintbrush. Αλλαγές έχουν γίνει και στα νέα Splatfests που θα έχουν όχι δύο, αλλά τρεις ανταγωνιστικές πλευρές. Οι πρώτες ομάδες θα λάβουν μέρος σε μια τυπική μάχη Turf War, αλλά στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε έναν ειδικό Tri-color Turf War και με τις τρεις ομάδες να μάχονται ταυτόχρονα.

Το Splatoon 3 θα έχει και ένα puzzle mode το οποίο ονομάζεται “Table Turf Battle” και σε αυτό καλείστε να παίξετε 1v1 με έναν άλλο παίκτη, να μαζέψετε κάρτες (οι οποίες είναι 150 στο σύνολο) σε ένα παιχνίδι που μοιάζει περίπου με το θρυλικό Tetris.

Μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένεται επίσης και ένα θρυλικό sequel. Ο λόγος γίνεται για το Return to Monkey Island, το οποίο αναμένεται στις 19 του μηνός αποκλειστικά για το Nintendo Switch και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Για το νέο Monkey Island ο Gilbert επιστράτευσε όλη την αυθεντική ομάδα, όπως τους συνθέτες Michael Land, Clint Bajakian, και Peter McConnel, τον game designer, Dave Grossman (Secret of Monkey Island), τον art director, Rex Crowle, καθώς και τον voice actor του Guybrush Threepwood τον Dominic Armato.

Είναι από τις περιπτώσεις που τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, οπότε σας αφήνουμε να απολαύσετε ένα από τα πρόσφατα trailers.

Μια από τις ιδιαίτερες κυκλοφορίες του μήνα είναι το Steelrising που αναμένεται να κυκλοφορήσει για PS5, Xbox Series X|S και PC στις 8 Σεπτεμβρίου.

Το project αναπτύσσεται από την Spiders, ομάδα ανάπτυξης του Greedfall και σε περίπτωση που δε γνωρίζετε είναι ένα soulslike που λαμβάνει χώρα σε μια διαφορετική Γαλλική Επανάσταση. Περνώντας σε λεπτομέρειες, η δράση μάς μεταφέρει στο Παρίσι του 1879, με τον βασιλιά Λουδοβίκο XVI να έχει καταφέρει να καταπνίξει την επανάσταση με αιματοχυσία, χρησιμοποιώντας έναν αδίστακτο στρατό από ρομπότ. Στο παιχνίδι αναλαμβάνουμε το ρόλο της Aegis. Πρόκειται για ένα θηλυκό ρομπότ που του έχει αναλάβει να προστατέψει την Μαρία Αντουανέτα, πολεμώντας ενάντια στον τυραννικό βασιλιά και στο στρατό του.

Η ομάδα ανάπτυξης υπόσχεται έντονες μάχες ενάντια σε τεχνολογικά θαύματα που είναι τόσο περίπλοκα όσο και αδυσώπητα. Στόχος του παιχνιδιού είναι να «δοκιμάσει τα νεύρα και τις δεξιότητες των παικτών, οι οποίοι θα δοκιμάζονται στα όριά τους κάθε στιγμή που περνάνε πολεμώντας τους εν λόγω εχθρούς και τα επικά bosses».

Μέσα από τον player που ακολουθεί, λοιπόν, μπορείτε να πάρετε μια γεύση από το soulslike παιχνίδι, το οποίο μοιάζει εικαστικά εμπνευσμένο από το Bloodbrone, με gameplay στοιχεία όπως ο γάντζος από το Sekrio και δικές του φυσικά προσθήκες στη συνταγή.

Ο Σεπτέμβριος θα φιλοξενήσει και διάφορες ‘πολύχρωμες’ κυκλοφορίες, όπως είναι η τελική έκδοση του Grounded, το εθιστικό Slime Rancher 2 και το LEGO Brawls, καθώς και πολυάριθμoυς άλλους ενδιαφέροντες τίτλους.

Φυσικά, αυτές είναι μόλις μερικές από τις νέες αφίξεις του Σεπτεμβρίου. Παρακάτω, λοιπόν, θα βρείτε μια αναλυτική λίστα με όλες τις κυκλοφορίες του μήνα και μια ακόμη ειδική αναφορά στους τίτλους που ξεχωρίζουν.

1 Σεπτεμβρίου

Chenso Club (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Conan Exiles - Update 3.0 Age of Sorcery (PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Amber City (PC)



Murder on the Marine Express (PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Chess Brain: Dark Troops (PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Onsen Master (PC, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



MythBusters: The Game - Crazy Experiments Simulator (PC)



Ooblets (PC, Switch & Xbox One)



GALAHAD 3093 (PC - Early Access)



Lost Light (Android, iOS & PC)



Moonray (PC)



Fairy Elements (PC, Xbox One & Xbox Series X|S)



The Dragoness: Command of the Flame (PC)



Tank Mechanic Simulator VR (VR)



Spooky Mansion Manager (PC)



Gerda: A Flame in Winter (PC & Switch)



Restless Soul (PC)



Food Truck Tycoon (Xbox One & Xbox Series X|S)



City Wars: Tokyo Reign (Switch)



ANNO: Mutationem (Switch)



Last Beat Enhanced (Switch)

2 Σεπτεμβρίου

LEGO Brawls (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness (PC, PS4 & Switch)



The Last of Us Part I (PS5)



Rhapsody: A Musical Adventure (Switch)



Prinny Presents NIS Classics Volume 3 (PC & Switch)



JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)

3 Σεπτεμβρίου

Please, Touch The Artwork (Switch)



Midair: Community Edition (PC - Early Access)

5 Σεπτεμβρίου

The Ramen Sensei (PC)

6 Σεπτεμβρίου

Railbound (Android, iOS & PC)



Circus Electrique (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Train Sim World 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



The Elder Scrolls Online: Lost Depths (PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Disney Dreamlight Valley (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - Year 7 Season 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Horizon Chase 2 (Apple Arcade)



Temtem (PS5, Switch & Xbox Series X|S)



Biomutant (PS5 & Xbox Series X|S)



Gunner, HEAT, PC! (PC - Early Access)



Mozart Requiem (PC, PS4 & Switch)



Re:Legend (PC)



The Tomorrow Children (PS5)



Gloomwood (PC)

7 Σεπτεμβρίου

Kaichu: The Kaiju Dating Sim (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Nine Noir Lives (PC)



looK INside - Chapter 2 (PC)

8 Σεπτεμβρίου

Jack Move (PC)



White Day: A Labyrinth Named School (PS4, PS5, Switch & Xbox Series X|S)



Tower Princess: Knight's Trial (PS4 & Switch)



Game Type DX (PS4, Switch & Xbox One)



Steelrising (PC, PS5 & Xbox Series X|S)



BPM: Bullets Per Minute (Switch)



Block'Em! (PC)



Roadwarden (PC)



Black Witchcraft (PC)



Hyperviolent (PC)



Crusader Kings 3: Friends & Foes (PC)



Garden Simulator (PC)

9 Σεπτεμβρίου

NBA 2K23 (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Broken Pieces (PC)



Splatoon 3 (Switch)

13 Σεπτεμβρίου

Isonzo (PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Beneath the Mountain (PC)



Little Orpheus (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



XIII (PS5 & Switch)



Lovecraft's Untold Stories 2 (PC)



Freedom Planet 2 (PC)



Sunday Gold (PC)



Europa Universalis IV: Lions of the North (PC)

14 Σεπτεμβρίου

Last Beat Enhanced (Xbox One & Xbox Series X|S)



You Suck at Parking (PC, Xbox One & Xbox Series X|S)



Deadwater Saloon (PC)



Food Truck Simulator (PC)

15 Σεπτεμβρίου

fault - StP – LIGHTKRAVTE (Switch)



Despot's Game: Dystopian Army Builder (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Wayward Strand (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Blind Fate: Edo no Yami (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Stones Keeper (PC)



Outer Wilds (PS5 & Xbox Series X|S)



SBK 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Metal: Hellsinger (PC, PS5 & Xbox Series X|S)



Whateverland (PC)



Stardeus (PC - Early Access)



Ankora: Lost Days (PC & Switch)



Lost Beyond (PC)



Foretales (PC & Switch)



Bear and Breakfast (Switch)



Dungeons 3 (Switch)

16 Σεπτεμβρίου

Last Beat Enhanced (PS4, PS5)



Melatonin (PC & Switch)

19 Σεπτεμβρίου

Return to Monkey Island (PC & Switch)

20 Σεπτεμβρίου

Jack Move (PC)



Construction Simulator: Extended Edition (PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Soulstice (PC, PS5 & Xbox Series X|S)



Hardspace: Shipbreaker (PS5 & Xbox Series X|S)



Amnesia: Later x Crowd (Switch)



Amnesia: Memories (Switch)

21 Σεπτεμβρίου

The Outbound Ghost (PC)

22 Σεπτεμβρίου

Session: Skate Sim (PC, PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Serial Cleaners (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Potion Permit (PC, PS4, Switch & Xbox One)



No Place for Bravery (PC & Switch)



Train Life: A Railway Simulator (PC)



Piofiore: Episodio 1926 (Switch)



OneShot (PS4, Switch & Xbox One)



The Diofield Chronicle (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Beacon Pines (PC, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Electrician Simulator (PC)



Slime Rancher 2 (PC & Xbox Series X|S)

23 Σεπτεμβρίου

Shovel Knight Dig (Apple Arcade, PC & Switch)



DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival (Switch)

24 Σεπτεμβρίου

Han'yo (PC)

26 Σεπτεμβρίου

Rise of the White Sun (PC)

27 Σεπτεμβρίου

Alfred Hitchcock – Vertigo (PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Moonscars (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Dual Universe (PC)



World of Outlaws: Dirt Racing (PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series X|S)



Grounded (PC, Xbox One & Xbox Series X|S)



Tunic (PS4 & PS5)



Hokko Life (PC, PS4, Switch & Xbox One)



Life is Strange Remastered Collection (Switch)

28 Σεπτεμβρίου

NeverAwake (PC)



The First Descendant (PC - Beta Test)

29 Σεπτεμβρίου

Pathfinder: Wrath of the Righteous (PS4, Switch & Xbox One)



Brewmaster (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Sam & Max Save the World (PS4 & PS5)



Sam & Max: Beyond Time and Space (PS4 & PS5)



Little Witch Nobeta (PC, PS4 & Switch)



Post Void (PS4, PS5 & Switch)



Valkyrie Elysium (PS4 & PS5)



Railgrade (PC & Switch)



Moonbreaker (PC - Early Access)

30 Σεπτεμβρίου

Bunny Park (PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Blade Assault (PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Airoheart (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



FIFA 23 (PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Lemon Cake (PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S)



Remoteness (PC)

