Συμβαίνει κυριολεκτικά μία στο εκατομμύριο! Μία Βραζιλιάνα γέννησε δίδυμα με διαφορετικούς πατέρες, καθώς έκανε σεξ μαζί τους την ίδια ημέρα.Σύμφωνα με τη “Daily Mail” η 19χρονη, η οποία θέλησε να κρατήσει την ανωνυμία της, υποστήριξε ότι έκανε τεστ πατρότητας, καθώς ήθελε να μάθει ποιος από τους δύο ήταν ο πατέρας. Έτσι, συνέλεξε DNA από τον άνδρα που πίστευε ότι ήταν ο πατέρας. Ωστόστο, ύστερα από δύο τεστ, διαπιστώθηκε ότι τα αποτελέσματα ήταν θετικά μόνο για το ένα από τα δίδυμα!Μετά το δεύτερο τεστ, συνειδητοποίησε ότι έκανε σεξ με διαφορετικό άντρα την ίδια μέρα και ισχυρίστηκε ότι αφού έκανε το τεστ, ήταν θετικό ότι ήταν ο πατέρας του δεύτερου δίδυμου.Μιλώντας στη “Globo”, ο γιατρός της, Tulio Jorge Franco, εξήγησε: «Είναι πιθανό να συμβεί, όταν δύο ωάρια από την ίδια μητέρα γονιμοποιούνται από διαφορετικούς άνδρες. Τα μωρά μοιράζονται το γενετικό υλικό της μητέρας, αλλά μεγαλώνουν σε διαφορετικούς πλακούντες».

