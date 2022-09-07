2022-09-07 18:36:30
Με απόφαση του ΕΟΦ που τίθεται σε ισχύ από 10.9.22 προστέθηκαν σημαντικά ελλειπτικά φάρμακα στη λίστα απαγόρευσης εξαγωγών!
Παρακάτω σας παραθέτουμε λίστες με τα σκευάσματα που προστέθηκαν στην απαγόρευση, αυτά που σταματά η απαγόρευση εξαγωγών και όσα συνεχίζει να ισχύει, όπως ακριβώς παρατίθενται στο έγγραφο του ΕΟΦ:
Νέα σκευάσματα που απαγορεύτηκε η εξαγωγή τους:
+ μια δοσιμετρική σύριγγα 10ml2801988805018TRILEPTAL F.C.TAB 600MG/TAB BTx502802008701044DEPAKINE CHRONO PR.TAB 500MG/TAB BT x60(FOIST 6x10)2802018107010LAMICTAL TAB 200MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)2801550801011CENTRAC TAB 10MG/TAB BTx202801550802018CENTRAC TAB 20MG/TAB BT x 202802040402015NORTOLAN F.C.TAB 30MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)2802545301035MIGRALIN F.C.TAB 2,5 MG/TAB BTx 62801969604012DUMYROX F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)2801981601020MIOCHOL-E P.S.I.I.U 1% W/V 1 VIAL+1 AMPx2 ML SOLV2803194603013OZEMPIC INJ.SOL 1MG/0.74 (1δόση) 1.34 MG/ML
1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας x 3 ml+4 βελόνες
μιας χρήσης (4 δόσεις)2802411201025CETROTIDE PS.INJ.SOL 0,25MG/VIAL BTx7VIALS+7PF.SYR
x 1ML SOLVENT2802411201018CETROTIDE PS.INJ.SOL 0,25MG/VIAL BTx1VIAL
+1PF.SYRx1ML SOLVENT2802216201015IOPIDINE EY.DRO.SOL 0,5% (W/V) FLx5ML (σταγονομετρικό φιαλίδιο)2802511501018TRAVATAN EY.DRO.SOL 40MC/ML FLX2,5ML2802820901011NEVANAC EY.DRO.SUS 1MG/ML BT x 1 BOTTLE (LDPE) x 5 ML2801122002020CANESTEN VAG.TAB 0,1G/TAB BTx6(AL FORM PACK)
+ 1 APPLICATEUR2801122005014CANESTEN VAG.CR 2% TUB X 20 G + 3 APPLICATEUR2801991107017LOMEXIN VAG.CAP.S 200MG/CAP ΒΤx32802243001022CORNEREGEL EYE.GEL 5% W/W BTX1(TUBX10G)2802671105026APIDRA INJ.SOL 100 IU/ML BT x 3 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML2802458305021LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML BTx3 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML2802904501021VICTOZA IN.SO.PF.P 6MG/ML BTx2 PF PENS x3ML2802974101046BRILIQUE F.C.TAB 90MG/TAB BTx562802262903031BUDENOFALK UNO GR.GRAN 9MG/SACHET BTx302802230803028BUDECOL MOD.R.CA.H 3MG/CAP BTx502801524302032SELEXID F.C.TAB 200MG/TAB BTx242802981503017XEPLION INJ.SU.PRO 75MG/PF.SYR BTx1PF.SYRx75MG
+2 βελόνες2802554301057SPIRIVA INHPD.CAP 18MC/CAP BTx30 (BLISTER 3x10)
+1 ΣΥΣΚΕΥΗ HANDIHALER2802554302061SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT x 1
RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE2801897712025PULMICORT INH.SUS.N 0,25MG/ML BTx40
πλαστ. φιαλίδια (8 φακ. x 5 πλαστ. φιαλίδια ) x2ML2801854903015UNIMAZOLE TAB 5MG/TAB ΒΤx60
Σκευάσματα που συνεχίζεται η απαγόρευση:barcode ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ2800010604018 HEPARIN/LEO INJ.SOL 25000IU/5ML VIAL BTx10VIALSx5ML2801928302010 FRAXIPARINE INJ.SO.PFS 5700ANTI-XA IU/0,6ML ΒΤx2PF.SYR.x0.6ML2801964110020 CLEXANE INJ.SOL 12000anti-XaIU/0,8ML PF.SYR BT x10PF.SYR. x0,8ML2801964103039 CLEXANE INJ.SOL 6000anti-XA IU/0,6ml BTx10 PF.SYRx0,6 ML2801964104050 CLEXANE INJ.SOL 8000anti-XA IU/0,8ml BTx10 PF.SYR. x 0,8ML2801964101011 CLEXANE INJ.SOL 2000ANTI-XA IU/0,2ML BTx2PF.SYR.x0,2ML2801964102018CLEXANE INJ.SOL 4000ANTI-XA IU/0,4ML BTx2 PF.SYR.x0,4 ML2802541902014 IVOR INJ.SO.PFS 3500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF. SYR. BTx2 PF.SYR.x0,2ML2802541902038 IVOR INJ.SO.PFS 3500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF. SYR. BTx30PF.SYR.x0,2ML2802541901017 IVOR INJ.SO.PFS 2500 IU Anti-Xa/0,2 ML PF.SYR. BTx2 PF.SYR.x0,2ML2802640501019 IVORMAX INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML BTx2PF.SYR.x0.2ML2802640501095 IVORMAX INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML BTx2PF.SYR.x0.4ML2802640501057 IVORMAX INJ.SO.PFS 25000 anti-Xa IU/ML BTx2PF.SYR.x0.3ML2802016811025 INNOHEP INJ.SOL 18000anti-XaIU/0,9ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,9ML2802016806021 INNOHEP INJ.SOL 4500antiXA iu/0,45ml PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,45ML2802016809022 INNOHEP INJ.SOL 10000anti-XaIU/0,5ML PF.SYR BTx10PF.SYRS.x0,5ML2802016813029 INNOHEP INJ.SOL 8000anti-XaIU/0,4ML PF.SYR BTx10 PF.SYR x0,4ML2802016810028 INNOHEP INJ.SOL 14000anti-XaIU/0,7ML PF.SYR BTx10PF.SYRSx0,7ML2802016805017 INNOHEP INJ.SOL 20000 anti XA IU/2ml VIAL BTx10VIALSx2ML2800782503038 CREON GR.CAP 150MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη από HDPE)2800782502031 CREON (25.000) GR.CAP 300MG/CAP BTxFL x 50 CAPS (σε περιέκτη απο HDPE)2801962902016 ZOLADEX INJ.IMPL 10,8MG/PF.SYR. BTx1PF.SYR. +SAFE SYSTEM2802945201034 PROLIA INJ.SOL 60MG/ML 1 PF.SYR
με αυτόματο μηχανισμό κάλυψης βελόνας σε BLISTER2803047801030 BETMIGA PR.TAB 25MG/TAB BTx30 δισκία σε BLISTERS (alu/alu)2802981505011XEPLION INJ.SU.PRO 150MG/PF.SYR2802981504014XEPLION INJ.SU.PRO 100MG/PF.SYR BTx1PF.SYRx100MG +2 βελόνες2802451601014ORGALUTRAN INJ.SOL 0,25MG/0,5ML2800267303016EPANUTIN ORAL.SUSP 30MG/5ML2801961807015SALOFALK GRANU-STIX GR.PR.GRA 1000MG/SACHET2802062502021ACCURETIC F.C.TAB (20+12.5)MG/TAB BTX28 (BLIST 2X14)2802567301037 ARIXTRA INJ.SOL 2,5MG/0,5ML PF.SYR BTX10PF.SYR.2802864901015AZARGA EY.DRO.SUS (10 +5) MG/ML2803088301018 SIMBRINZA EY.DRO.SUS (10+2)MG/ML 1BTx1 BOTTLE x5ML2802724701014DUOTRAV EY.DRO.SOL 40μg/ml+5mg/ml2801999201014TOBRADEX EY.DRO.SUS 0,1%+0,3% BT x 1 BOTTLE x5ML2801852701019TOBREX EY.DRO.SOL 0,3% BTx1 FLx5ML2802893502016ZYPADHERA PD.S.IN.PR 300MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML SOLV
+ σετ χορήγησης2802893503013ZYPADHERA PD.S.IN.PR 405MG/VIAL BTx1VIAL+1VIALx3ML SOLV
+ σετ χορήγησης2802072906024SABRIL F.C.TAB 500MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)2802430002023ZONEGRAN CAPS 50MG/CAP BTx282802430003013ZONEGRAN CAPS 100MG/CAP BTx562802456301025KEPPRA F.C.TAB 250MG/TAB BTX302802456302039KEPPRA F.C.TAB 500MG/TAB BTX302802456305016KEPPRA ORAL.SOL 100MG/MLΦΙΑΛΗ Χ 300ML2800304403013 TEGRETOL SYR 100MG/5ML FLX250ML2800304404010TEGRETOL CO.R.F.C.T 200MG/TAB ΒΤx50 (BLIST 5x10)2800304405017TEGRETOL CO.R.F.C.T 400MG/TAB BTx30(BLIST3x10)2801988806015TRILEPTAL ORAL.SUSP 60MG/ML BOTTLEX250ML
+ μια δοσιμετρική σύριγγα 10ml2801988805018TRILEPTAL F.C.TAB 600MG/TAB BTx502802008701044DEPAKINE CHRONO PR.TAB 500MG/TAB BT x60(FOIST 6x10)2802018107010LAMICTAL TAB 200MG/TAB BTx30 (BLIST 3x10)2801550801011CENTRAC TAB 10MG/TAB BTx202801550802018CENTRAC TAB 20MG/TAB BT x 202802040402015NORTOLAN F.C.TAB 30MG/TAB BTx30 (BLIST3x10)2802545301035MIGRALIN F.C.TAB 2,5 MG/TAB BTx 62801969604012DUMYROX F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 (BLIST 2x15)2801981601020MIOCHOL-E P.S.I.I.U 1% W/V 1 VIAL+1 AMPx2 ML SOLV2803194603013OZEMPIC INJ.SOL 1MG/0.74 (1δόση) 1.34 MG/ML
1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας x 3 ml+4 βελόνες μιας χρήσης (4 δόσεις)2802411201025CETROTIDE PS.INJ.SOL 0,25MG/VIAL BTx7VIALS+7PF.SYR x 1ML SOLVENT2802411201018CETROTIDE PS.INJ.SOL 0,25MG/VIAL BTx1VIAL+1PF.SYRx1ML SOLVENT2802216201015IOPIDINE EY.DRO.SOL 0,5% (W/V) FLx5ML (σταγονομετρικό φιαλίδιο)2802511501018TRAVATAN EY.DRO.SOL 40MC/ML FLX2,5ML2802820901011NEVANAC EY.DRO.SUS 1MG/ML BT x 1 BOTTLE (LDPE) x 5 ML2801122002020CANESTEN VAG.TAB 0,1G/TAB BTx6(AL FORM PACK)+ 1 APPLICATEUR2801122005014CANESTEN VAG.CR 2% TUB X 20 G + 3 APPLICATEUR2801991107017LOMEXIN VAG.CAP.S 200MG/CAP ΒΤx32802243001022CORNEREGEL EYE.GEL 5% W/W BTX1(TUBX10G)2802671105026APIDRA INJ.SOL 100 IU/ML BT x 3 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML2802458305021LANTUS INJ.SOL 100 IU/ML BTx3 PF PEN (SOLO STAR) x 3 ML2802904501021VICTOZA IN.SO.PF.P 6MG/ML BTx2 PF PENS x3ML2802974101046BRILIQUE F.C.TAB 90MG/TAB BTx562802262903031BUDENOFALK UNO GR.GRAN 9MG/SACHET BTx302802230803028BUDECOL MOD.R.CA.H 3MG/CAP BTx502801524302032SELEXID F.C.TAB 200MG/TAB BTx242802981503017XEPLION INJ.SU.PRO 75MG/PF.SYR BTx1PF.SYRx75MG +2 βελόνες2802554301057SPIRIVA INHPD.CAP 18MC/CAP BTx30 (BLISTER 3x10)
+1 ΣΥΣΚΕΥΗ HANDIHALER2802554302061SPIRIVA RESPIMAT SOL.INH 2,5MCG/PUFF BT x 1
RESPIMAT REUSABLE INHALER + 1 CARTRIDGE2801897712025PULMICORT INH.SUS.N 0,25MG/ML BTx40
πλαστ. φιαλίδια (8 φακ. x 5 πλαστ. φιαλίδια ) x2ML2801854903015UNIMAZOLE TAB 5MG/TAB ΒΤx60
Σκευάσματα που αίρεται η απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών αφού θεωρείται ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία τους:BARCODE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ2802567302034 ARIXTRA INJ.SOL 1,5MG/0,3ML PF.SYR BTX10 PF.SYR.2801965003055 ZINADOL F.C.TAB 500MG/TAB BTX14(BLIST2X7)2802230101018 SANDIMMUN NEORAL SOFT.CAPS 25 MG/CAP ΒΤx 50(BLIST 10x5)2802230103012 SANDIMMUN NEORAL SOFT.CAPS 100MG/CAP ΒΤ x50(BLIST 10x5)2802230102015 SANDIMMUN NEORAL SOFT.CAPS 50 MG/CAP ΒΤx 50(BLIST 10x5)2802749301046 IMUNOFAR SOFT.CAPS 25MG/CAP2802749302043 IMUNOFAR SOFT.CAPS 50 MG/CAP2802749303040 IMUNOFAR SOFT.CAPS 100 MG/CAP2802360308028EXELON TTS 9,5MG/24h BTx30 SACHETS2802856902020XARELTO F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB2802823501034PRADAXA CAPS 75MG/CAP2802842102038JANUMET F.C.TAB (50+1000)MG/TAB BTx562802989202042ELIQUIS F.C.TAB 5MG/TAB2802770303026JANUVIA F.C.TAB 100MG/TAB BT x 282803041002020FORXIGA F.C.TAB 10MG/TAB2802882401016FIRMAGON PS.INJ.SOL 80MG/VIAL BT X 12802893501019ZYPADHERA PD.S.IN.PR 210MG/VIAL BTx1VIAL
+1VIALx3ML SOLV + σετ χορήγησης2802413701035COSOPT EY.DRO.SOL (2+0,5)% W/V FLx5ML2802916901017GELTIM EYE.GEL 1MG/G2801962901019 ZOLADEX INJ.IMPL 3.6 MG/PF.SYR BTx1 PF.SYR.
+SAFE SYSTEM2801997001036ELITYRAN PS.INJ.SUS 3,75MG/PF.SYR. BT x 1 PF.SYR + 1 set χορήγησης2801997002040ELITYRAN PS.INJ.SUS 11,25MG/PF.SYR. BT x 1 PF.SYR2802504102024 SYMBICORT TURBUHALER PD.INH.MD (160+4,5)MCG/DOSE BTx1
APPL. x 120 DOSES TURBUHALER2801944002017 CYCLOGYL EY.DRO.SOL 1% FLX15ML2801897711028 PULMICORT INH.SUS.N 0,5MG/ML BT
x40 πλαστ. φιαλίδια (8 φακ. x 5 πλαστ. φιαλίδια ) x2ML2801991108014LOMEXIN VAG.CAP.S 600MG/CAP
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