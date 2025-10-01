Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha «Να μ’ αγαπάς» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και αγάπη, απώλειες και μυστικά μπλέκονται με τρόπο που θα αγγίξει την καρδιά κάθε τηλεθεατή.

Από τη Θεσσαλονίκη του χθες μέχρι το Ναύπλιο του σήμερα, μια συγκινητική διαδρομή ξεκινά.

Στη Θεσσαλονίκη του 1998 η νεαρή Ζωή γεννά κι εγκαταλείπει τα δίδυμα παιδιά της, αφήνοντας πίσω μια ζωή γεμάτη μυστικά και σιωπές.

Στο Ναύπλιο του 2025, τα δίδυμα αδέρφια Λευτέρης και Φωτεινή, τη βρίσκουν και είναι αποφασισμένα να μάθουν την αλήθεια και να διεκδικήσουν ό,τι τους ανήκει.

Την ώρα που το παρελθόν απαιτεί εξηγήσεις, ο Λευτέρης ερωτεύεται την ανιψιά του Θεόφιλου Καλλιγά, την Άννα, και η Φωτεινή τον πρωτότοκο γιο του, τον Ορφέα. Η Ζωή αρνείται τα παιδιά της και προσπαθεί απεγνωσμένα να τα κρατήσει μακριά από την οικογένειά της. Η Φωτεινή και ο Λευτέρης είναι αποφασισμένοι να μάθουν την αλήθεια και γίνονται ο εφιάλτης της.

Γνωρίστε τα δίδυμα παιδιά της Ζωής…

Λευτέρης Νικολούδης (Κώστας Νικούλι)

Το αγόρι από τα δίδυμα παιδιά της Ζωής. Μεγάλωσε όπως και η αδερφή του στην φτωχή μα θερμή αγκαλιά της γιαγιάς Περιστέρας στην Θεσσαλονίκη. Ισχυρή και έντονη προσωπικότητα, ήταν αναγκασμένος να μάθει να στηρίζεται από μικρός στις δυνάμεις του αφού εκτός από τη μητέρα τους ήταν εξαφανισμένος και ο πατέρας τους. Θετικός απέναντι στη ζωή και μαχητής. Από μικρός ένιωθε υπεύθυνος για την αδελφή του, αλλά και για την αγαπημένη γιαγιά και έκανε τα πάντα να τις φροντίζει και να τις προστατεύει. Κατάφερε να σπουδάσει, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη φτώχεια. Υποστηρικτικός και πιστός στους φίλους του, έντιμος. Εξωστρεφής και φιλικός, αλλά και εξαιρετικά εύθικτος όταν αισθάνεται πως κάποιος τον υποτιμά, πράγμα που τον κάνει οξύθυμο συχνά. Η τραχειά, ενίοτε, συμπεριφορά του μπορεί και συνυπάρχει με απέραντη τρυφερότητα και κατανόηση για τους άλλους. Δεν ανέχεται τα μισόλογα και προκαλεί τις ευθείες εξηγήσεις. Καθορισμένος, ως χαρακτήρας, από τον πόνο και την απορία για την απουσία της μητέρας, είναι ένα θυμωμένο πλάσμα αλλά ταυτόχρονα παραμένει το μικρό παιδί που αναζητά μια αγκαλιά.













Φωτεινή Νικολούδη (Ειρήνη Αγγελοπούλου)







Το εγκαταλειμμένο κορίτσι της Ζωής, δίδυμη αδερφή του Λευτέρη. Λατρεύει τον αδελφό της και είναι δεμένη μαζί του απόλυτα. Σφραγισμένη και εκείνη από το ίδιο τραύμα της απουσίας της μητέρας. Κατάφερε να σπουδάσει αλλά βρίσκεται όπως και ο Λευτέρης χωρίς φανερές προοπτικές. Φαίνεται εύθραυστη, όμως θα αποδειχτεί σκληρή σαν διαμάντι. Ασπάζεται τις ίδιες αξίες με τον αδελφό της και όταν χρειάζεται γίνεται ασπίδα για κείνον. Τολμηρή και αποφασιστική, αλλά υπάρχουν στιγμές που ο συναισθηματισμός της την ελέγχει. Με τον Λευτέρη αλληλοσυμπληρώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, κανείς τους δε μπορεί να κρυφτεί από τον άλλο.

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

«Να μ’ αγαπάς». Η νέα καθημερινή δραματική σειρά του Alpha κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στις 20:00 και θα προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή την ίδια ώρα.







«Να μ’ αγαπάς»: Η αγάπη δεν είναι ποτέ απλή και οι επιλογές δεν είναι ποτέ εύκολες.

Πηγή: tvnea.com