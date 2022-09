Για αυτή την εβδομάδα η Epic Games χαρίζει δύο δωρεάν παιχνίδια για όλους εσάς, μέσα από το ψηφιακό της κατάστημα. Έτσι, μετά από τα Spirit of the North και The Captain η εταιρία σας δίνει ακόμη δύο τίτλους να εμπλουτίσετε τη ψηφιακή σας συλλογή, χωρίς κανένα κόστος.

Ο πρώτος δωρεάν τίτλος είναι το ARK: Survival Evolved, ένα παιχνίδι που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως, με εκατομμύρια παίκτες, οπότε, αν δεν έχετε ασχοληθεί έως τώρα, είναι η κατάλληλη ευκαιρία.

Επίσης, το δεύτερο παιχνίδι που θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε, είναι το Gloomhaven, της Flaming Fowl Studios και πρόκειται για ένα turn-based strategy RPG, το οποίο μάλιστα θα μπορείτε να παίξετε και σε co-op με φίλους σας.













