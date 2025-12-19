2025-12-19 12:17:43
Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η απογευματινή ζώνη, με τα τηλεπαιχνίδια και τις καθημερινές εκπομπές να δίνουν σκληρή μάχη για την πρωτιά. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «Deal – IX Κύκλος», το οποίο κατέγραψε 17,4%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στη ζώνη.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 14,9%, ενώ πολύ κοντά, στην τρίτη θέση, βρέθηκε το «Live News» με 14,2%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην ενημέρωση. Τέταρτες κατετάγησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 14,1%, συνεχίζοντας τη σταθερά καλή τους πορεία.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε το «The Chase» με 12,1%, ενώ έκτο ακολούθησε το «Cash or Trash» με 10,6%. Στη έβδομη θέση κατετάγη το «Διαχωρίζω τη θέση μου» με 8,8%, κρατώντας αξιοπρεπές μερίδιο τηλεθέασης.

Πιο πίσω βρέθηκε η «Καφετζού» στον ΣΚΑΪ με 6,9%, ενώ ακολούθησαν το «5×5» με 6,3% και το «Στούντιο 4» με 5,9%. Χαμηλότερα στον πίνακα κινήθηκαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4,4% και το «Το ’χουμε!» με 3,4%.

Την κατάταξη της απογευματινής ζώνης ολοκλήρωσε η σειρά «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος», η οποία σημείωσε 1,3%, καταγράφοντας το χαμηλότερο ποσοστό της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
