2025-12-18 10:19:11

Η απογευματινή ζώνη παρουσίασε έντονο ανταγωνισμό, με τα τηλεπαιχνίδια και τις καθημερινές σειρές να κυριαρχούν στις προτιμήσεις του κοινού. Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «The Chase», σημειώνοντας 15,7% και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δυναμική. Δεύτερο ακολούθησε το «Deal – IX Κύκλος» με 13,2%, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 12,5%.



Στην τέταρτη θέση κατετάγησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 12,0%, ενώ πέμπτο ήταν το «Live News» με 11,4%, κρατώντας ισχυρή παρουσία στην ενημέρωση. Έκτη θέση για το «Cash or Trash» με 9,9%, συνεχίζοντας την καλή του πορεία στη ζώνη.



Στη έβδομη θέση βρέθηκε το «Στούντιο 4» με 7,5%, ενώ όγδοο ακολούθησε το «Ρουκ Ζουκ» με 6,8%. Ένατη θέση για το «5×5» με 5,8%, με πολύ κοντινή απόσταση από το «Διαχωρίζω τη θέση μου», το οποίο σημείωσε 5,5% και κατέλαβε τη δέκατη θέση.



Πιο χαμηλά στον πίνακα τηλεθέασης βρέθηκε το «Ζητείται Ψεύτης» στον ΣΚΑΪ με 5,4%, ενώ ακολούθησαν οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4,3% και η σειρά «Ηλέκτρα – Γ’ Κύκλος» με 3,1%. Την κατάταξη της απογευματινής ζώνης έκλεισε το «Το ’χουμε!», το οποίο κατέγραψε 2,2%.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ