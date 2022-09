tinanantsou.blogspot.gr

Ιάπωνες επιστήμονες ανακοίνωσαν ότι στους κόκκους σκόνης που είχε συλλέξει το ιαπωνικό σκάφος Χαγιαμπούσα-2 από τον αστεροειδή Ριούγκου και έστειλε στη Γη, βρέθηκε – μεταξύ άλλων- μια σταγόνα νερού. Μια ανακάλυψη που ενισχύει τη θεωρία ότι η ζωή μπορεί να είχε αναπτυχθεί στο διάστημα και να μεταφέρθηκε μετά στον πλανήτη μας έξωθεν, όταν αστεροειδείς ή κομήτες με νερό «βομβάρδισαν» τη Γη.Ερευνητής της ιαπωνικής διαστημικής υπηρεσίας JAXA μεταφέρει την κάψουλα του Hayabusa2 που έπεσε στην Γούμερα της Αυστραλίας την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2020. (JAXA via AP)«Αυτή η σταγόνα νερού έχει μεγάλη σημασία. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι το νερό μεταφέρθηκε (από το διάστημα). Στην πραγματικότητα ανακαλύψαμε νερό στον Ριούγκου, έναν κοντινό αστεροειδή στη Γη, για πρώτη φορά», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο επικεφαλής ερευνητής Τομόκι Νακαμούρα του Πανεπιστημίου Τοχόκου, που έκανε τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Science» [Formation and evolution of carbonaceous asteroid Ryugu: Direct evidence from returned samples].Το Χαγιαμπούσα-2 είχε εκτοξευθεί το 2014 και επέστρεψε στη Γη πριν δύο χρόνια με δείγμα 5,4 γραμμαρίων από τον αστεροειδή που βρισκόταν σε απόσταση 300 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Οι έως τώρα αναλύσεις είχαν ήδη βρει οργανικά υλικά και μερικά αμινοξέα, που αποτελούν θεμέλιους λίθους της ζωής.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ – https://www.theguardian.com/science/2022/sep/22/water-found-in-asteroid-dust-may-offer-clues-to-origins-of-life-on-earth