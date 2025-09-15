ximeronews

Ημερομηνία, 15/09/2025ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΕνημερώνουμε τους κατοίκους της Κοινότητας Αστακού ότι θα υπάρχει διαθέσιμο νερό για χρήση από το δίκτυο του Δήμου κατά τις ώρες 6-8 μ.μ. στις 15/09/2025 και 7:30-9:30 π.μ. στις 16/09/2025.Ευχαριστούμε για την κατανόηση.Εκ του Δήμου Ξηρομέρου