ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους κατοίκους της Κοινότητας Αστακού ότι θα υπάρχει διαθέσιμο νερό για χρήση από το δίκτυο του Δήμου κατά τις ώρες 6-8 μ.μ. στις 15/09/2025 και 7:30-9:30 π.μ. στις 16/09/2025.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
