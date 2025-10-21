2025-10-21 11:34:37
Φωτογραφία για Άρση απαγόρευσης χρήσης νερού για τις Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα.

 



 

Ημερομηνία, 21/10/2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα, σας ενημερώνουμε ότι μετά τον προγραμματισμένο καθαρισμό-υπερχλωρίωση και απολύμανση των δεξαμενών, τα επίπεδα χλωρίου έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά όρια και το νερό είναι κατάλληλο τόσο για πόσιμο όσο και για μαγείρεμα.

 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας Εμπεσιώτικη Φωνή. (Αρ Φυλλου 208)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος της εφημερίδας "Εμπεσιώτικη Φωνή". (Αρ Φυλλου 208)
Αυτοψία - Ο Έλληνας που κολυμπούσε 48 ώρες για να ξεφύγει από τους Χούθι
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτοψία - Ο Έλληνας που κολυμπούσε 48 ώρες για να ξεφύγει από τους Χούθι
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης Αστακού.
Παροχή νερού στο δίκτυο ύδρευσης Αστακού.
Κ. Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο της χώρας – Αρση μονιμότητας στον ΟΣΕ
Κ. Κυρανάκης: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο της χώρας – Αρση μονιμότητας στον ΟΣΕ
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
ΕΟΦ: Νέα λίστα απαγόρευσης εξαγωγών
Απτένια. Το πολύ όμορφο παχύφυτο κατάλληλο για πολλές διαφορετικές χρήσης
Απτένια. Το πολύ όμορφο παχύφυτο κατάλληλο για πολλές διαφορετικές χρήσης
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της Παναγούλας Ανδρέα Παβέλη.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς τον Πρόεδρο της Παναγούλας Ανδρέα Παβέλη.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
UEFA Europa League ανάμεσα στη Φέγενορντ και τον Παναθηναϊκό έρχεται την Πέμπτη στις 19:45
Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του
Το «The Chase» επικράτησε του ανταγωνισμού, στη ζώνη μετάδοσής του
«30.000 πρόβατα, μηδέν κοπάδι: Οι Ράδιο Αρβύλα μοιράζουν... σάτιρα!» - Δείτε το νέο τρέιλερ
«30.000 πρόβατα, μηδέν κοπάδι: Οι Ράδιο Αρβύλα μοιράζουν... σάτιρα!» - Δείτε το νέο τρέιλερ
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Χαμηλή πρεμιέρα για το «Ώρα για Ψυχαγωγία» – Στην πρώτη θέση η εκπομπή Αποκαλύψεις
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης
Η «Κοινωνία Ώρα MEGA» στην κορυφή της πρωινής ζώνης