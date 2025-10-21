Άρση απαγόρευσης χρήσης νερού για τις Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα.
2025-10-21 11:34:37
Ημερομηνία, 21/10/2025
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα, σας ενημερώνουμε ότι μετά τον προγραμματισμένο καθαρισμό-υπερχλωρίωση και απολύμανση των δεξαμενών, τα επίπεδα χλωρίου έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά όρια και το νερό είναι κατάλληλο τόσο για πόσιμο όσο και για μαγείρεμα.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ