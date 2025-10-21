ximeronews

Ημερομηνία, 21/10/2025ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΓια την Κοινότητες Αρχοντοχωρίου, Παναγούλας και για Λύσιμο, Παλιόβαρκα, σας ενημερώνουμε ότι μετά τον προγραμματισμένο καθαρισμό-υπερχλωρίωση και απολύμανση των δεξαμενών, τα επίπεδα χλωρίου έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά όρια και το νερό είναι κατάλληλο τόσο για πόσιμο όσο και για μαγείρεμα.ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ