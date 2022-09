Ελληνικές και ξένες ταινίες στην ΕΡΤ

tvnea

Ταινίες από τον ελληνικό και παγκόσμιο κινηματογράφο μεταδίδει κάθε βράδυ η ΕΡΤ από τη Δευτέρα έως και την Κυριακή.ΕΡΤ2Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Μια Ιταλίδα στην Ελλάδα»Κωμωδία, παραγωγής 1958.Σκηνοθεσία: Ουμπέρτο ΛέντζιΣενάριο: Τ. Κολοζόφ, Ουμπέρτο ΛέντζιΠαίζουν: Βαντίζα Γκουίντα, Ανδρέας Μπάρκουλης, Μίμης Φωτόπουλος, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Σταύρος Ξενίδης, Τζόλυ Γαρμπή, Φρόσω Κοκκόλα, Γιώργος Βελέντζας, Θόδωρος Δημήτριεφ, Τέρψη Λέντζι, Στέφανος Φωτιάδης, Κώστας Φυσσούν, Σταύρος Κλεώπας, Ρούλα Χρυσοπούλου, Γιάννης Σύλβας, Γιάννης Ζησιμόπουλος, Ανδρέας Στάγιας, Νίτσα Αβαταγγέλου, Κώστας Ψαράκης, Βαλεντίνη Ρούλη, Δημήτρης ΜελίδηςΥπόθεση: Ένας νεαρός καρδιοκατακτητής ερωτεύεται μια Ιταλίδα σπουδάστρια που επισκέπτεται την Ελλάδα. Όταν εκείνη ανακαλύπτει ότι δεν είναι ζωγράφος, αλλά ο κακομαθημένος γιος ενός πλούσιου επιχειρηματία, θα τον απορρίψει. Εκείνος όμως θα επιμείνει και, έπειτα από πολλές αστείες καταστάσεις, θα κερδίσει την αγάπη της.Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«O βασιλιάς μου»(Mon Roi / My King)Ρομαντικό δράμα, παραγωγής Γαλλίας 2015.Σκηνοθεσία: Μαϊουέν ΛεΜπεσκόΠρωταγωνιστούν: Εμανουέλ Μπερκό, Βενσάν Κασέλ, Λουί Γκαρέλ, Ετιέν ΚομάρΥπόθεση: Η Τόνι βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης, έπειτα από ένα σοβαρό ατύχημα που είχε ενώ έκανε σκι.Πλήρως εξαρτημένη από το νοσηλευτικό προσωπικό και τα παυσίπονα, έχει άπλετο χρόνο στα χέρια της για να θυμηθεί τη θυελλώδη σχέση της με τον Τζόρτζιο.Γιατί αγαπήθηκαν; Ποιος ήταν αυτός ο άντρας; Πώς επέτρεψε στον εαυτό της να παρασυρθεί σ’ αυτό το καταστροφικό πάθος;Η Τόνι πρέπει να βρει τη δύναμη να αντιμετωπίσει την επίπονη διαδικασία της επούλωσης Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Νυμφίος ανύμφευτος»Κωμωδία, παραγωγής 1967.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Γιάννης Γκιωνάκης, Άννα Φόνσου, Νόρα Κατσέλη, Κώστας Κακκαβάς, Ντόρα Κωστίδου, Γιώργος Κάππης, Κούλα Αγαγιώτου, Τάκης Χριστοφορίδης, Μάκης Δεμίρης, Αντώνης Παπαδόπουλος, Γιώργος Παπαζήσης, Στάθης Χατζηπαυλής, Καίτη Πατητή, Γιώργος Τζαβέλλας, Πέπη Οικονομοπούλου, Σόνια Δήμου, Νίκος ΤσουκαλάςΥπόθεση: Ένας καλόκαρδος δάσκαλος σώζει μια κοπέλα από την αυτοκτονία και την περιθάλπει στο σπίτι του. Είναι όμως νιόπαντρος και την επόμενη μέρα φεύγει με τη γυναίκα του για το γαμήλιο ταξίδι. Στο τρένο συναντά την ίδια κοπέλα. Η κατάσταση γρήγορα θα περιπλεχτεί, η γυναίκα του θα τον υποψιαστεί και θα δημιουργηθούν πολλές παρεξηγήσεις.Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Alaska / Storia d’ Amore»Ρομαντικό δράμα, συμπαραγωγής Ιταλίας-Γαλλίας 2015.Σκηνοθεσία: Κλαούντιο ΚουπελίνιΣενάριο: Κλαούντιο Κουπελίνι, Φίλιπο Γκραβίνο, Γκουίντο ΓιουκουλάνοΠρωταγωνιστούν: Έλιο Τζερμάνο, Αστρίντ Μπερζέ-Φρισμπέ, Βαλέριο ΜπινάσκοΥπόθεση: Η Ναντίν είναι μια πολύ όμορφη Γαλλίδα, που περνάει από οντισιόν για μανεκέν σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στο Παρίσι.Ο Φάουστο είναι ένας νεαρός Ιταλός, που δουλεύει ως σερβιτόρος στο ίδιο ξενοδοχείο.Γνωρίζονται τυχαία.Και οι δυο τους είναι εύθραυστοι, χαρακτήρες μοναχικοί και εμμονικοί στην αναζήτηση της ευτυχίας.Η ερωτική έλξη που θα τους ενώσει, θα τους παρασύρει σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου.Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Στον δάσκαλό μας με αγάπη»Κοινωνικό δράμα, παραγωγής 1969.Σκηνοθεσία: Όμηρος ΕυστρατιάδηςΣενάριο: Γιάννης ΠαπανικόπουλοςΠαίζουν: Άγγελος Αντωνόπουλος, Νίκη Τριανταφυλλίδη, Γιάννης Αργύρης, Βασιλάκης Καΐλας, Δημήτρης Τζέλας, Γιώργος Νέζος, Νίκος Αλεξίου, Τζούλη Απέργη, Γιάννης Κοντούλης, Γιώργος Ματθαίος, Σταυρούλα Λύτρα, Δημήτρης ΛύτραςΥπόθεση: Ένας νεαρός δάσκαλος φτάνει στο απομακρυσμένο χωριό Αγράμπελη. Στο σχεδόν ερειπωμένο από τη μετανάστευση χωριό θα προσπαθήσει να προσφέρει στα παιδιά μόρφωση, αλλά και να γεφυρώσει τις διαφορές των κατοίκων, οι οποίες ξεκινούν από τις ραδιουργίες ενός ισχυρού γαιοκτήμονα. Ερωτεύεται την κόρη του προέδρου του χωριού και αγωνίζεται για την κατασκευή ενός δρόμου που θα φέρει το χωριό σε επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο.Ο γαιοκτήμονας με τον μεγάλο του γιο θα αντιδράσουν στην κατασκευή του δρόμου και θα καταφέρουν τελικά να ματαιώσουν την κατασκευή του, πληρώνοντας όμως ένα μεγάλο τίμημα! Τον θάνατο του μικρού γιου του αλαζονικού κτηματία.Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Πειρασμός»(Breathe In)Ρομαντικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2013.Σκηνοθεσία: Ντρέικ ΝτορέμουςΠρωταγωνιστούν: Γκάι Πιρς, Φελίσιτι Τζόουνς, Έιμι Ράιαν, Μακένζι Ντέιβις, Μπρένταν Ντούλινγκ, Κάιλ ΜακΛάχλανΥπόθεση: Ο Κιθ είναι ένας δάσκαλος Μουσικής που θα προτιμούσε να ασχολείται μονάχα με τη σύνθεση.Έχει ένα όμορφο σπίτι, μια όμορφη γυναίκα, τη Μέγκαν και μια όμορφη κόρη, τη Λορίν.Κι όμως, ζει μέσα στον πόνο, ειδικά όταν η σύζυγός του δεν παίρνει σοβαρά τις μουσικές του ανησυχίες.Η κατάσταση περιπλέκεται όταν η Σόφι, μια σπουδάστρια από τη Βρετανία, έρχεται να μείνει μαζί τους ως φιλοξενούμενη.Η αγάπη της για το μιούζικαλ προκαλεί δεσμό με τον Κιθ.Παρότι γνωρίζουν και οι δύο τους κινδύνους, δεν ξέρουν πώς να αποφύγουν αυτή την παράνομη σχέση.Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Μια νύχτα στον Παράδεισο»Κωμωδία, παραγωγής 1951.Σκηνοθεσία: Θανάσης ΜεριτζήςΣενάριο: Μάνθος ΚέτσηςΠαίζουν: Μίμης Φωτόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Αλέκος Αλεξανδράκης, Λέλα Πατρικίου, Γιάννης Πρινέας, Άννα Ραυτοπούλου, Λίντα Μιράντα, Γιάννης Σπαρίδης, Γιάννης Πρινέας, Αλέκος Αναστασιάδης, Μαίρη Βάνα, Λέλα ΚατσαρούΥπόθεση: Το ξενοδοχείο «Ο Παράδεισος» φιλοξενεί μια παθιασμένη συγγραφέα (Γεωργία Βασιλειάδου), την κυρία Βυζαντίου και αρκετούς ακόμα ιδιόρρυθμους ενοίκους.Όταν μια φίλη του καμαριέρη (Μίμης Φωτόπουλος), η οποία σκοπεύει να γίνει γυναίκα ενός νεαρού ενοίκου (Αλέκος Αλεξανδράκης), φτάνει παράλληλα με ένα ζευγάρι νεόνυμφων στο ξενοδοχείο, η κυρία Βυζαντίου θα εμπνευστεί μια δραματική ιστορία έρωτα.Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 23:10«Άγρια Δύση»(Old West)Ταινία μικρού μήκους (πρόγραμμα Μικροφίλμ), παραγωγής 2020.Σκηνοθεσία: Δέσποινα ΚούρτηΣενάριο: Βαγγέλης ΣέρφαςΠρωταγωνιστούν: Γιώργος Κέντρος, Γιούλα Μπούνταλη, Θανάσης Νάκος, Δήμητρα ΒλαγκοπούλουΥπόθεση: Ο Αργύρης βρίσκεται στα πρώτα στάδια της άνοιας.Μαζί με την κόρη του, Σόφη, έχουν συμφωνήσει την είσοδό του στο γηροκομείο.Ωστόσο, ο Αργύρης είναι αποφασισμένος να πάρει τη ζωή στα χέρια του.Αυτή του η απόφαση θα φέρει τη Σόφη αντιμέτωπη με ένα δίλημμα.Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 23:30«Ματζουράνα»Ψυχολογικό θρίλερ, παραγωγής 2013.Σκηνοθεσία: Όλγα ΜαλέαΣενάριο: Όλγα Μαλέα, Απόστολος ΑλεξόπουλοςΠαίζουν: Ναταλία Δραγούμη, Γιούλικα Σκαφιδά, Σήφης Πολυζωίδης, Τρύφων Καρατζάς, Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, Χριστίνα Μητροπούλου, η μικρή Μαρία Ρισκάκη, Κόκι (το σκυλάκι). Υπόθεση: «Μπορείς και καλύτερα» λέει συνέχεια η Μαίρη στην κόρη της, την Άννα, με σκοπό να τη βοηθήσει να αξιοποιήσει τα ταλέντα της και να αποκτήσει εφόδια.Η εντεκάχρονη Άννα, ένα πραγματικά χαρισματικό παιδί, καταφέρνει να είναι πρώτη σε όλα. Φέτος το καλοκαίρι, η Άννα συμμετέχει σε μια εκπομπή μαγειρικής, όπου έχει ήδη φτάσει στον ημιτελικό και όλοι περιμένουν ότι θα κερδίσει το μεγάλο έπαθλο. Η μαμά της χαίρεται και καμαρώνει γι’ αυτήν.Εντελώς απρόοπτα όμως, η Άννα αρχίζει να συμπεριφέρεται περίεργα και να παθαίνει διάφορα ατυχήματα, που οδηγούν στον αποκλεισμό της από την εκπομπή. Τι συμβαίνει; Για ποιον λόγο η Άννα, ξαφνικά, δημιουργεί προβλήματα;Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις 13:00«Δέκα μέρες στο Παρίσι»Κωμωδία, παραγωγής 1962.Σκηνοθεσία: Ορέστης ΛάσκοςΣενάριο: Γιώργος ΛαζαρίδηςΠαίζουν: Νίκος Σταυρίδης, Άννα Φόνσου, Γιάννης Γκιωνάκης, Πόπη Λάζου, Γιάννης Μαλούχος, Τζόλυ Γαρμπή, Πόπη Άλβα, Σταύρος Παράβας, Άννα Μαντζουράνη, Δημήτρης Καλλιβωκάς, Χρήστος Πάρλας, Νίκος Θηβαίος, Παναγιώτης Καραβουσάνος, Βούλα Αλεξάνδρου, Ζέτα Αποστόλου, Νίκος Νεογένης, Υβόννη Βλαδίμηρου, Αθηνά Παππά, Σοφία Παππά, Έφη Οικονόμου, Γιάννης ΚωστήςΥπόθεση: Ο ερωτύλος σύζυγος της Αλέκας, ο Μίλτος, σχεδιάζει ένα πονηρό ταξίδι στο Παρίσι, προκειμένου να απολαύσει μερικές μέρες εξωσυζυγικής ζωής, αλλά η ζηλιάρα γυναίκα του δεν τον αφήνει να κάνει βήμα.Ο επίσης γυναικοθήρας σύγγαμβρός του, Βάσος, ορέγεται επίσης ένα ανάλογο ταξίδι και, για να ξεφύγει από τη γυναίκα του Ντίνα, προφασίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας και ότι πρέπει να τον δει οπωσδήποτε Γάλλος γιατρός.Η Ντίνα υποψιάζεται τα πάντα και σε συνεννόηση με την Αλέκα αποφασίζεται να ακολουθήσουν τους συζύγους τους στο Παρίσι. Εκεί δεν τους επιτρέπουν να έχουν ούτε καν την ευχαρίστηση μιας μοναδικής εμπειρίας θεάματος ενός στριπτίζ, σε μια πόλη που παρέχει αφειδώς τέτοια θεάματα.Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Η ερωμένη του Γάλλου υπολοχαγού»(The French Lieutenant’s Woman)Αισθηματικό δράμα, παραγωγής Αγγλίας 1981.Σκηνοθεσία: Κάρελ ΡάιζΠρωταγωνιστούν: Μέριλ Στριπ, Τζέρεμι Άιρονς, Χίλτον Μακ Ρέι, Έμιλι Μόργκαν, Λίντσεϊ ΜπάξτερΥπόθεση: Το 1867, στη βικτοριανή Αγγλία, ο Τσαρλς (Τζέρεμι Άιρονς), ελκύεται από μια περιθωριοποιημένη, από την κοινωνία της μικρής πόλης του Λάιμ, γυναίκα, τη Σάρα Γούντραφ (Μέριλ Στριπ).Η γυναίκα αυτή παρουσιάζει ψυχολογική αστάθεια από τη στιγμή που την εγκατέλειψε ο εραστής της, ένας Γάλλος υπολοχαγός.Ο Τσαρλς καταστρέφει τον αρραβώνα του με μια πλούσια κληρονόμο, την Ερνεστίνα (Λίντσεϊ Μπάξτερ) και στιγματίζεται και ο ίδιος από την κοινωνία του Λάιμ για να βοηθήσει την άτυχη γυναίκα να ξεφύγει από τη μοίρα της.Περίπου εκατό χρόνια αργότερα, η ερωτική ιστορία του Τσαρλς και της Σάρα, ζωντανεύει από την κάμερα ενός σκηνοθέτη και τους ρόλους καλούνται να ερμηνεύσουν ο Μάικ (Τζέρεμι Άιρονς), ένας Άγγλος ηθοποιός και η Άννα (Μέριλ Στριπ) μια Αμερικανίδα ηθοποιός.Και οι δυο τους είναι παντρεμένοι, αλλά το πάθος της υπόθεσης του έργου στο οποίο παίζουν τους οδηγεί σε μια παράνομη σχέση.Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022, στις 14:00«Συνοικία το όνειρο»Βραβευμένο κοινωνικό δράμα, παραγωγής 1961.Σκηνοθεσία: Αλέκος ΑλεξανδράκηςΣενάριο: Τάσος Λειβαδίτης, Κώστας ΚοτζιάςΠαίζουν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Μάνος Κατράκης, Αλέκος Πέτσος, Αλέκα Παΐζη, Σαπφώ Νοταρά, Ηλέκτρα Καλαμίδου, Σπύρος Μουσούρης, Θανάσης Μυλωνάς, Αθανασία Μουστάκα, Βάσος Ανδρονίδης, Κώστας Μπαλαδήμας, Γιώργος Τζώρτζης, Γιώργος Βλαχόπουλος, Λάμπρος Κοτσίρης, Ελένη Καρπέτα, Γιάννα Ολυμπίου, Τάσος Δαρείος, Εύα Ευαγγελίδου, Κώστας Μανιουδάκης, Αντώνης ΒούλγαρηςΥπόθεση: Μια φτωχογειτονιά της Αθήνας, ο Ασύρματος, είναι το κέντρο του κόσμου για τους ανθρώπους που ζουν εκεί και προσπαθούν με κάθε τρόπο να ξεφύγουν από τη φτώχεια και την ανέχεια. Ο Ρίκος, που μόλις αποφυλακίστηκε, προσπαθεί να βγάλει χρήματα, την ίδια στιγμή που η αγαπημένη του βλέπει άλλους άνδρες και ο αδερφός της προσπαθεί να συνεισφέρει στα οικονομικά της οικογένειας.Ο Ρίκος θα σκαρφιστεί μια δουλειά, αλλά θα ξοδέψει τα συγκεντρωμένα χρήματα. Ένας από τους «συνεταίρους» του θα αυτοκτονήσει. Ο Ρίκος, η αγαπημένη του και ο αδερφός της, ηττημένοι και απογοητευμένοι εξαιτίας των προσδοκιών που δεν ευοδώθηκαν ποτέ, θα αναγκαστούν να συμβιβαστούν με την ωμή πραγματικότητα.Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022, στις 19:00«Η μεγάλη κακιά αλεπού και άλλες ιστορίες»(Le Grand Méchant Renard et Autres Contes /The Big Bad Fox And Other Tales)Μεταγλωττισμένη ταινία κινούμενων σχεδίων, παραγωγής Γαλλίας 2017.Σκηνοθεσία: Μπενζαμέν Ρενέρ & Πατρίκ Ιμπέρ (Benjamin Renner & Patrick Imbert)Υπόθεση: H ζωή στην ύπαιθρο δεν είναι πάντα τόσο ειρηνική, ήσυχη και αναμενόμενη.Στη φάρμα της ιστορίας μας, για παράδειγμα, η ζωή μόνο βαρετή δεν είναι.Μια κακιά και πεινασμένη αλεπού, αντί να τρώει τα κοτοπουλάκια, τα μεγαλώνει σαν να είναι η μαμά τους, ένα κουνέλι νομίζει ότι είναι πελαργός και μια πάπια θέλει να γίνει ο Άγιος Βασίλης.Oι δημιουργοί της αγαπημένης παιδικής σειράς «Ερνέστ και Σελεστίν» (Εrnest & Celestine), πιστοί στο παραδοσιακό χειροποίητο animation, μας χαρίζουν, με τους ζωόμορφους χαρακτήρες τους, τρεις μικρές ιστορίες που θα γεμίσουν ζεστασιά και αισιοδοξία τις καρδιές μικρών και μεγάλων.ΕΡΤ1Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022, στις 22:00«Βόμβα»(Bombshell)Α’ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΔραματική ταινία, παραγωγής ΗΠΑ 2019Σκηνοθεσία: Τζέι ΡόουτςΠρωταγωνιστούν: Σαρλίζ Θερόν, Νικόλ Κίντμαν, Μάργκοτ Ρόμπι, Τζον Λίθγκοου, Κέιτ ΜακΚίνον, Κόνι Μπρίτον, Μάλκολμ ΜακΝτάουελ , Άλισον ΤζάνεϊΥπόθεση: Η ταινία που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, ξεδιπλώνει το σκάνδαλο που ξέσπασε στο δίκτυο FOX και αφορούσε τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση από διάσημες γυναίκες δημοσιογράφους κατά του Ρότζερ Έιλς, ιδρυτή και διευθύνοντα συμβούλου του Fox News.Πηγή: TVNEA.COM