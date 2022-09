2022-09-26 13:30:07

Μεταβιβάστηκε το Channel Nine από τον Τάσο Μπούρα σε εταιρεία συμφερόντων του Διονύση Παναγιωτάκη, σύμφωνα με το Typologies.



Ο επιχειρηματίας πρόσφατα πούλησε το Action 24 και εξετάζει διάφορα σχέδια για το πώς το περιφερειακό κανάλι Channel Nine μπορεί να ενισχυθεί σε περιεχόμενο με ενημερωτικές εκπομπές και πρόγραμμα ώστε να γίνει… One Channel.



Πηγή: TVNEA.COM

