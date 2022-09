2022-09-27 19:52:36

Ομιλία του κ. Δημήτρη Νανόπουλου στο ΙΑΑΔΕΤ



Τετάρτη 05/10/2022, ώρα 12:00, Πεντέλη



Ο Ακαδημαικός και διακεκριμένος θεωρητικός Φυσικός Δημήτρης Νανόπουλος θα επισκεφθεί το ΙΑΑΔΕΤ στην Πεντέλη στις 05/10/2022 μετά από πρόσκληση του Δ/ντή κ. Σπύρου Βασιλάκου. Ο κ. Νανόπουλος αρχικά θα συναντηθεί στην Πεντέλη με τον Δ/ντή ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ ενώ στις 12.00 θα δώσει επιστημονικό σεμινάριο στην αίθουσα "Χαρλάφτη" του Ινστιτούτου.



Στην ομιλία του ο κ. Νανόπουλος θα επικεντρωθεί κυρίως στη μελέτη του πρώιμου Σύμπαντος και ειδικότερα στην χρονική περίοδο κατά την οποία σχηματίζονται η σκοτεινή ύλη, τα βαρυόνια, τα νετρίνα κτλ. Η ομιλία του θα δοθεί στην Αγγλική γλώσσα και απευθύνεται σε κοινό με επιστημονικό υπόβαθρο.



Τίτλος της ομιλίας:



COSMOLOGY AND PHENOMENOLOGY OF THE SUPERSTRING DERIVED NO-SCALE FLIPPED SU(5)



Αbstract:



I'll discuss the physics , Cosmology and Phenomenology, of a FULLY FLEDGED Suprstring derived model, No-Scale



Flipped SU(5).It includes the derivation of a Starobinsky-like model with all its parameters calculated, reheating, Dark Matter production, baryon asymmetry,neutrino masses and oscillations, a rather heavy Supersymmetry breaking scale 0(10 TeV), in accordance with LHC, and for the first time, a derivation of the Standard Model charged fermion masses , from the mass of the top quark all the way down to the electron mass.

