2025-09-23 14:28:51
Φωτογραφία για Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη εφημερίδα...
Στα χέρια του Δημήτρη Μελισσανίδη πέρασε η «Εφημερίδα των Συντακτών» καθώς σύμφωνα με ανακοίνωση «η Γενική Συνέλευση του συνεταιρισμού των εργαζομένων αποφάσισε ομόφωνα την πώληση του 51% των μετοχών της εταιρείας, κυριότητας του ΣΥΝΠΕ, στον εκδοτικό όμιλο ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εφημερίδας

Η «Εφημερίδα των Συντακτών» αλλάζει σελίδα, παραμένοντας ίδια και φιλοδοξώντας να γίνει ακόμη καλύτερη. Η Γενική Συνέλευση του ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΣΥΝΠΕ), βασικού μετόχου της Εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε.» που εκδίδει την «Εφ.Συν.», αποφάσισε σήμερα, 22.9.2025, ΟΜΟΦΩΝΑ, την πώληση του 51% των μετοχών της εταιρείας, κυριότητας του ΣΥΝΠΕ, στον εκδοτικό όμιλο ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, συμφερόντων της οικογένειας Μελισσανίδη.

Οι όροι της πώλησης όπως και γενικότερα ζητήματα για το μέλλον της «Εφ.Συν.» περιλαμβάνονται στο προσύμφωνο το οποίο οι δύο πλευρές υπέγραψαν πρόσφατα. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα το προσύμφωνο στο οποίο είχε καταλήξει η διαπραγμάτευση και το οποίο θα αποτελέσει και την τελική συμφωνία η οποία θα υπογραφεί το επόμενο χρονικό διάστημα.


Το τίμημα της μεταβίβασης των εν λόγω μετοχών καλύπτει χρέη της εφημερίδας προς τρίτους, χρέη προς εργαζόμενους (μη καταβληθείσα μισθοδοσία), διανομή μερίσματος στους συνεταιριστές και επενδυτικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της «Εφ.Συν.» και του efsyn.gr σε όλα τα επίπεδα που απαιτείται και βέβαια αύξηση μισθών.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει ότι η πολιτική ταυτότητα και ο χαρακτήρας της εφημερίδας στην ιστορική και σημερινή τους διάσταση αποτελούν τον βασικό πυλώνα ύπαρξης και αναγνωρισιμότητάς της που παραμένει αναλλοίωτος. Η διεύθυνση και η Συντακτική Επιτροπή της «Εφ.Συν.» δεν αλλάζουν. Οι θέσεις εργασίας διατηρούνται.

Στόχος και των δύο πλευρών είναι η «Εφ.Συν.» να ενισχυθεί, να γίνει πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική με την ταυτότητα που έχει, να γίνει πιο διεισδυτική στην κοινωνία ώστε οι αναγνώστες της -σημερινοί και νέοι- να συνεχίσουν να έχουν την εφημερίδα που γνωρίζουν, ακόμη καλύτερη κι ακόμη πιο δυνατή.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το «Naftemporiki TV» στη θέση του «Epsilon» στη Digea
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Δείτε την κατάταξη των καναλιών για την Δευτέρα 22/9/2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
Στα χέρια της ΕΛΑΣ ειδικευόμενοι γιατροί που συνταγογραφούσαν παράνομα αντιδιαβητικά σκευάσματα
Ανακοίνωση -διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για το κλείσιμο των εκδοτηρίων της Hellenic Train σε σταθμούς της Θεσσαλίας
Ανακοίνωση -διαμαρτυρία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα για το κλείσιμο των εκδοτηρίων της Hellenic Train σε σταθμούς της Θεσσαλίας
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα Εμπεσιώτικη Φωνή Φύλλο 207
Κυκλοφόρησε η Εφημερίδα Εμπεσιώτικη Φωνή Φύλλο 207
Διάλεξη του διακεκριμένου Αποφοίτου του ΕΜΠ, Καθηγητή ΜΙΤ, Δημήτρη Μπερτσιμά, στο ΕΜΠ
Διάλεξη του διακεκριμένου Αποφοίτου του ΕΜΠ, Καθηγητή ΜΙΤ, Δημήτρη Μπερτσιμά, στο ΕΜΠ
Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: Το υψηλό «κόστος» της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που καταγράφονται στον Αμβρακικό Κόλπο αποτελούν ταυτόχρονα προειδοποίηση και ευκαιρία.
Εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»: Το υψηλό «κόστος» της ιχθυοκαλλιέργειας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που καταγράφονται στον Αμβρακικό Κόλπο αποτελούν ταυτόχρονα προειδοποίηση και ευκαιρία.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Δυο ταυτόχρονες εκδηλώσεις σιδηροδρομικών Συλλόγων στη Θεσσαλονίκη
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Τρίτη, 23/9/2025: Εργασίες ημέρας
Η Hellenic Train για το συμβάν στο Σουφλί
Η Hellenic Train για το συμβάν στο Σουφλί
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
«Γιατί ρε πατέρα»: Έξυπνο γέλιο και ανατροπές στη νέα σειρά του ΑΝΤ1 - Μια φρέσκια κωμωδία που δεν υποτιμά το κοινό της
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις
Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Άλλη μια δραματική σειρά «Alpha style»... - Οικογενειακή ιστορία και συγκινήσεις