Προς το χειρότερο φαίνεται ότι θα μεταλλαχθεί το ανθρώπινο είδος σε 800 χρόνια από σήμερα λόγω της χρήσης κινητών και τάμπλετ.Σύμφωνα με ένα εικονικό μοντέλο προσομοίωσης του ανθρώπου το 3000 μΧ, οι άνθρωποι θα έχουν καμπούρα, κυρτά άκρα, μεγαλύτερο κεφάλι αλλά με μικρότερο εγκέφαλο και δεύτερο σετ βλεφάρων, για να προστατεύουν τα μάτια τους από την ακτινοβολία.Η Mindy προβλέπει ότι οι άνθρωποι ίσως αναπτύξουν μια μοναδική άμυνα απέναντι στο μπλε φωτισμό που εκμπέμπουν οι οθόνες, τη γέννησε ενός δεύτερου βλεφάρου.Προηγούμενες μελέτες έχουν βρει ότι η έκθεση στο μπλε φως μπορεί να διαταράξει το μοτίβο του ύπνου, οδηγώντας σε αϋπνία και άλλα προβλήματα υγείας.Ο υπερβολικός χρόνος στην οθόνη μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους, καταπόνηση των ματιών επιβάρυνση της όρασης ειδικά στα παιδιά.Οι ερευνητές δημιούργησαν την Mindy, αυτό το κουρασμένο και γερασμένο μοντέλο νεαρού ανθρώπου στο μέλλον, για να ταρακουνήσουν τους σημερινούς ανθρώπους.Εκτός από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, ο άνθρωπος του μέλλοντος εξελικτικά θα αποκτήσει συρρικνωμένο λαιμό και «παλάμη πληκτρολόγησης», τα δάχτυλά του δηλαδή δεν θα κλείνουν αλλά θα είναι «αγκυλωμένα» στη θέση με την οποία κρατάμε σήμερα το κινητό και πληκτρολογούμε.

Η Mindy δημιουργήθηκε από το Toll Free Forwarding ως ένας τρόπος οπτικοποίησης του πώς η τεχνολογία επηρεάζει το σώμα μας.





«Δημιουργήσουμε τον άνθρωπο του μέλλοντος του οποίου το σώμα έχει αλλάξει λόγω της υπερβολικής χρήσης του smartphone, των φορητών υπολογιστών κ.α.», εξηγούν οι υπεύθυνοι της έρευνας.Εν τω μεταξύ, οι αγκώνες των ανθρώπων του 3.000 ίσως σχηματίζουν ορθή γωνία από τον τρόπο που κρατάμε το κινητό και γράφουμε στον υπολογιστή.Μιλώντας στο Toll Free Forwarding, ο Dr Nikola Djordjevic από το Med Alert Help εξήγησε: «Ο τρόπος με τον οποίο κρατάμε τα τηλέφωνά μας μπορεί να προκαλέσει πίεση σε ορισμένα σημεία επαφής – προκαλώντας ορθή γωνία, το οποίο είναι γνωστό ως σύνδρομο cubital tunnel.«Οι ώρες που κοιτάμε στα τηλέφωνά μας δεν θα δημιουργήσουν μόνο καμπούρα αλλά και παχύτερο λαιμό», σύμφωνα με τα λεγόμενα των ερευνητών του μοντέλου Mindy.Άλλα περίεργα χαρακτηριστικά που μπορούμε να περιμένουμε περιλαμβάνουν ένα παχύτερο κρανίο και μικρότερο εγκέφαλο, καθώς και ένα δεύτερο βλέφαρο για την πρόληψη της υπερβολικής έκθεσης στο φως.«Οι άνθρωποι μπορεί να αναπτύξουν ένα μεγαλύτερο εσωτερικό βλέφαρο για να αποτρέψουν την έκθεση σε υπερβολικό φως ή ο φακός του ματιού μπορεί να είναι εξελικτικά ανεπτυγμένος έτσι ώστε να εμποδίζει το εισερχόμενο μπλε φως αλλά όχι άλλα φώτα υψηλού μήκους κύματος όπως πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο», είπε ο Kasun Ratnayake από το Πανεπιστήμιο του Τολέδο.Η Mindy είναι η διάδοχος της Emma που παρουσιάστηκε το 2019 για να τονίσει τη σημασία των καλών συνθηκών εργασίας.

