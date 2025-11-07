2025-11-07 13:56:31
Φωτογραφία για Το σόι σου απόψε στις 20:00 με διπλό επεισόδιο
Οι περιπέτειες των δύο αγαπημένων οικογενειών συνεχίζονται απόψε με ένα ακόμη απολαυστικό, διπλό επεισόδιο στις 20:00.

Τι θα δούμε αναλυτικά:

Επεισόδιο 3

Ξεκαθάρισμα

Η Λυδία αποφασίζει να “ξεσκαρτάρει” το σπίτι, πετώντας ό,τι θεωρεί άχρηστο. Κι ενώ ο Σάββας προσπαθεί απεγνωσμένα να σώσει μπαλαντέζες και τον παλιό εκτυπωτή από τη μανία της, ένα κόκκινο ντοσιέ με σημαντικά έγγραφα καταλήγει στην ανακύκλωση. Την ίδια στιγμή, η Χαρούλα τους τηλεφωνεί πανικόβλητη... ο Βαγγέλης έχει πέσει ψυχολογικά, αφού το Υγειονομικό σφράγισε τα χασάπικα και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί. Καθώς η οικογένεια ψάχνει τρόπο να πάρει μια οικονομική ανάσα, εμφανίζεται ο Μπάκας (Γεράσιμος Σκιαδαρέσης), ο αιώνιος αντίπαλος και ανταγωνιστής χασάπης του Βαγγέλη, έτοιμος να προσφέρει την βοήθεια του… με αντάλλαγμα το 49% των μαγαζιών! Θα δεχτεί ο Βαγγέλης, μέσα στην απελπισία του, να κάνει συνέταιρο τον Μπάκα στα χασάπικα του;


 

Επεισόδιο 4

Οι κυρίες του σπιτιού

Η επιστροφή της Αλεξάνδρας και του Μενέλαου φέρνει μεγάλη αναστάτωση στη ζωή του Κωνσταντίνου και της Αντωνίας. Με την Αλεξάνδρα να αναλαμβάνει ξανά την πρωτοκαθεδρία στο σπίτι και την Αντωνία να νιώθει όλο και πιο παραγκωνισμένη. Ένα τηλεφώνημα της στη Λυδία, θα δώσει το έναυσμα στην Αλεξάνδρα να ξεκινήσει ανοιχτές εχθροπραξίες… οι οποίες όμως δε θα μείνουν αναπάντητες. Η Λυδία και ο Σάββας, σύντομα, θα βρεθούν στη μέση αντικρουόμενων πυρών. Όταν η κατάσταση θα φτάσει στο απροχώρητο, η Αντωνία θα απαιτήσει από τον Κωνσταντίνο να αλλάξουν σπίτι. Η Αλεξάνδρα, βέβαια, δεν έχει πει ακόμα την τελευταία της λέξη  

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεοπτική Κριτική- Μετά τις 15:00 κανείς δεν “το έχει” : Ευθύνη του format, όχι των ανθρώπων...
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Φαίη Σκορδά: «Ήμουν στον ΣΚΑΪ και έγραφαν ότι θα αλλάξουμε ώρα… ήξερα ότι θα αλλάξω κανάλι»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 7ο επεισόδιο του «The Roadshow» στον νομό Ημαθίας
Όσα θα δούμε το Σάββατο στο 7ο επεισόδιο του «The Roadshow» στον νομό Ημαθίας
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Το θέμα της κρητικής βεντέτας με το διπλό φονικό Βορίζια και οι εξελίξεις στην Φοινικούντα
«Νύχτα αποκαλύψεων»: Το θέμα της κρητικής βεντέτας με το διπλό φονικό Βορίζια και οι εξελίξεις στην Φοινικούντα
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Σε νέο ραντεβού το 7ο επεισόδιο
«ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;»: Σε νέο ραντεβού το 7ο επεισόδιο
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
Επιστρέφει στο «Grand Hotel» ο Γιάννης Κουκουράκης – Πότε θα παίξει το επεισόδιο στον ΑΝΤ1;
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
Money Drop: Το απόλυτο παιχνίδι γνώσεων επιστρέφει απόψε στις 23:50 στον Alpha!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Κυρανάκης: «Η απόδειξη ότι το τρένο ουδέποτε εισήλθε στην αντίθετη γραμμή – Η πορεία του προγραμματίστηκε με σύστημα τηλεδιοίκησης» (Βίντεο)
Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Hellenic Train : Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Λάρισα
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
Το Live You πέρασε μπροστά χωρίς τον Κουσουλό στον αέρα...
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Απογευματινή τηλεθέαση: «Ο Τροχός της Τύχης» και «Οικογενειακές Ιστορίες» στην κορυφή
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (5/11/2025)