2025-11-06 21:18:31
Φωτογραφία για Το ευρωπαϊκό τρένο του μέλλοντος: Η υπερταχεία που θα εκμηδενίζει τις αποστάσεις από πρωτεύουσα σε πρωτεύουσα
Από τη Μαδρίτη στο Παρίσι σε έξι ώρες και από τη Λισαβόνα στη Μαδρίτη σε τρειςΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 5 Νοεμβρίου ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου υπερταχέων σιδηροδρόμων, που θα συνδέει τις πρωτεύουσες της ηπείρου με χρόνους και ταχύτητες που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιανόητοι. Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η σύνδεση Μαδρίτης – Παρισιού σε μόλις έξι sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025
Κυρανάκης: Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή¨
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυρανάκης: "Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή¨
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κυρανάκης:
Κυρανάκης: "Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή¨
Το πρώτο ρωσικό τρένο με σιτάρι φτάνει στην Αρμενία μέσω Αζερμπαϊτζάν, καθώς η διαδρομή Μπακού-Τιφλίδα ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες.
Το πρώτο ρωσικό τρένο με σιτάρι φτάνει στην Αρμενία μέσω Αζερμπαϊτζάν, καθώς η διαδρομή Μπακού-Τιφλίδα ανοίγει ξανά μετά από δεκαετίες.
Ταϊλάνδη: Τρένο
Ταϊλάνδη: Τρένο "γλιστράει" πάνω από το νερό!
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Τι πραγματικά συνέβη με προαστιακό τρένο. Μπήκε σε λάθος γραμμή η όχι
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
Η Τουρκία στοχεύει να λανσάρει το πρώτο εγχώριο τρένο υψηλής ταχύτητας το 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΟΒ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Συλλυπητήρια για το θάνατο της Αρετής Πουλή
ΚΟΒ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Συλλυπητήρια για το θάνατο της Αρετής Πουλή
Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θ. Μαυρομμάτης με το ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου
Συνάντηση του Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θ. Μαυρομμάτης με το ΔΣ του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Μεσολογγίου
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Το τηλεοπτικό κοινό και τα social media υποδέχθηκαν θερμά τη νέα πρόταση του ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
Αιχμές Λεμπιδάκη για τις διαρροές σχετικά με την αποχώρησή του από τον ΣΚΑΪ
Farmakon: Πώς επανα-διαβιβάζουμε παραστατικό που δεν έχει πάρει QRcode
Farmakon: Πώς επανα-διαβιβάζουμε παραστατικό που δεν έχει πάρει QRcode