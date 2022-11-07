Με μεγάλη επιτυχία το Σκακιστικό Τμήμα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου διοργάνωσε την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο το 9οΣχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού. Αγωνίστηκαν συνολικά 153 μαθητές από τα νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής.
Αναλυτικά οι νικητές:
ΝΗΠΙΑ
ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΨΕΙΜΑΔΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΠΑΠΑΣΑΙΚΑ ΜΑΡΙΝΑ
Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΕΡΡΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΣΤΟΥΠΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΖΟΡΜΠΑΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΖΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΑΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΧΑΡΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΙΑ
Δ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΩΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΣΤΟΥΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΚΑΝΑΤΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΑ ΕΡΙΦΥΛΛΗ
ΤΑΡΟΥΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΓΟΥΡΓΟΛΙΤΣΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΤΖΟΤΖΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΥΛΑΦΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΜΕΡΜΙΓΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΠΑΡΟΥΧΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΜΟΥΡΟΥΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΙΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΣΙΜΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ
ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΛΥΚΕΙΟ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑximeronews