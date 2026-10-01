...και ας δούμε τι συμβαίνει σήμερα και γιατί το φασκόμηλο έχει προταθεί για την θεραπεία της νόσου Alzheimer“Γνωστική λειτουργία”Όταν λέμε "γνωστική λειτουργία", εννοούμε, πολύ απλά, τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος προσλαμβάνει,επεξεργάζεται,αποθηκεύει και χρησιμοποιεί πληροφορίες ώστε να μπορούμε να αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε.Η λέξη γνωστική προέρχεται από το γινώσκω — δηλαδή γνωρίζω,αναγνωρίζω,κατανοώ.Το ενδιαφέρον για τα βότανα που μπορούν να συνοδεύσουν και να υποστηρίξουν τη λειτουργία του νου — τα λεγόμενα νοοτροπικά — διαρκώς μεγαλώνει.Στον πλούσιο χημικό κόσμο των φυτών, η έρευνα αναζητά ενώσεις που μπορεί να επηρεάζουν τη μνήμη,την προσοχή και άλλες γνωστικές λειτουργίες, ανοίγοντας έναν ενδιαφέροντα δρόμο ανάμεσα στη βοτανική γνώση και στη σύγχρονη νευροεπιστήμη.Ανάμεσα στα φυτά που έχουν κεντρίσει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον βρίσκονται το Ginkgo biloba,η Curcuma longa L. και το Bacopa monnieri — τρία διαφορετικά βότανα, με διαφορετικές ενώσεις και μηχανισμούς, που μοιάζουν να μας θυμίζουν πως η σχέση του φυτικού κόσμου με τον ανθρώπινο νου έχει ακόμη πολλά να μας αποκαλύψει.Το γένος Salvia, το γνωστό μας φασκόμηλο, είναι το μεγαλύτερο γένος φυτών στην οικογένεια Lamiaceae, που περιλαμβάνει πάνω από 900 είδη που διανέμονται σε όλο τον κόσμο.Κοινά είδη περιλαμβάνουν το Salvia officinalis, το κοινό φασκόμηλο,το Salvia miltiorrhiza, τo κινέζικο φασκόμηλο,το Salvia lavandulaefolia, το ισπανικό φασκόμηλο και πολλά άλλα.Πολλά είδη φασκόμηλου προέρχονται από τη Μεσόγειο και έχουν χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών της πέψης,της κυκλοφορίας,της βρογχίτιδας,του βήχα,του άσθματος,των προβλημάτων μνήμης συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/faskomilo-to-votano-tis-athanasias-pollon-archaion-laon/