2026-05-07 12:24:02
Φωτογραφία για Αποτελέσματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ΤΕΑ ΠΦΣ

 



Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΠΦΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.

Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:

•        Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος

•        Σοφία Κλοκώνη

•        Εμμανουήλ Κατσαράκης

•        Αναστάσιος Τερζής

•        Γεώργιος-Κωνσταντίνος Κιοσές

•        Παναγιώτης Φράγκος

•        Χρήστος Τσάλας

Τις επόμενες ημέρες, θα συνεδριάσει το νέο Δ.Σ. για ανάληψη των καθηκόντων του.












