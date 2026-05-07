2026-05-07 12:24:02
Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΠΦΣ, η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα, η κατάταξη των υποψηφίων έχει ως εξής:
• Κωνσταντίνος Μανωλόπουλος
• Σοφία Κλοκώνη
• Εμμανουήλ Κατσαράκης
• Αναστάσιος Τερζής
• Γεώργιος-Κωνσταντίνος Κιοσές
• Παναγιώτης Φράγκος
• Χρήστος Τσάλας
Τις επόμενες ημέρες, θα συνεδριάσει το νέο Δ.Σ. για ανάληψη των καθηκόντων του.
farmakopoioi
