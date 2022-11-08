2022-11-08 14:13:20
Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης στα κανάλια εθνικής εμβέλειας.
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:
ANT1
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ 0,2
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 9,8
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,6
ANT1 NEWS 8,8
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 6,3
Ο ΚΑΙΡΟΣ 3,7
ANT1 NEWS 9,2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 16,2
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 18,3
Η ΚΛΙΝΙΚΗ 7,2
5X5 15,3
ANT1 NEWS 10,7
Ο ΚΑΙΡΟΣ 11,5
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 21,8
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7,0
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 16,7
THE 2NIGHT SHOW 11,7
ALPHA
STYLE ME UP 9,4
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 5,2
ΚΑΙΡΟΣ 11,8
HAPPY DAY 20,3
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15,8
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,3
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,7
ΚΑΙΡΟΣ 8,9
T LIVE 10,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,0
ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 11,6
DEAL 12,8
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,9
ΚΑΙΡΟΣ 9,1
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 13,7
ΣΑΣΜΟΣ 28,7
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 14,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 13,0
MEGA
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 16,8
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 14,2
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 12,5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,8
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,9
ΚΑΙΡΟΣ 9,3
ΕΛΕΝΗ 9,9
LIVE NEWS 16,3
THE CHASE 17,4
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 17,3
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,8
ΚΑΙΡΟΣ 12,4
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20,0
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ 17,7
MEGA STORIES 6,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 3,7
STAR
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ:EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 12,7
YOUNG SHELDON 11,0
THE FLASH 5,6
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ 3,8
[email protected] 7,7
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,2
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 10,9
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 10,0
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,7
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 6,8
SHOPPING STAR 16,0
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ 8,8
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,3
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 14,7
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,0
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 8,3
GREECE'S NEXT TOP MODEL 12,3
ASIA EXPRESS 9,2
SKAI
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 3,7
ΣΗΜΕΡΑ 10,1
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ 12,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 6,7
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,8
ΚΑΙΡΟΣ 6,9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8,0
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 7,7
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 5,8
ΑΓΡΙΑ ΓΗ 6,9
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,5
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8,0
ΚΑΙΡΟΣ 4,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 4,9
FBI 4,8
FBI 5,7
OPEN
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 7,6
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,5
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 6,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7,6
ΚΑΙΡΟΣ 7,8
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,3
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,9
ΕΜΕΙΣ 3,4
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 9,8
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,5
ΚΑΙΡΟΣ 3,7
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 3,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 4,9
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 4,6
ERT1
ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5,5
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 0,9
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 8,4
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6,1
ΚΑΙΡΟΣ 4,7
ΕΡΤ NEWS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3,8
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5,6
ΚΑΙΡΟΣ 5,6
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 4,6
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,7
ΚΑΙΡΟΣ 5,1
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,0
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 3,3
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 5,0
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,3
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3,9
ΚΑΙΡΟΣ 3,1
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 5,9
365 ΣΤΙΓΜΕΣ 3,3
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 5,2
Πηγή: TVNEA.COM
tvnea
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:
ANT1
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ 0,2
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 9,8
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,6
ANT1 NEWS 8,8
ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 6,3
Ο ΚΑΙΡΟΣ 3,7
ANT1 NEWS 9,2
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 16,2
ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 18,3
Η ΚΛΙΝΙΚΗ 7,2
5X5 15,3
ANT1 NEWS 10,7
Ο ΚΑΙΡΟΣ 11,5
ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 21,8
ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7,0
ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 16,7
THE 2NIGHT SHOW 11,7
ALPHA
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ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 5,2
ΚΑΙΡΟΣ 11,8
HAPPY DAY 20,3
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15,8
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,3
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,7
ΚΑΙΡΟΣ 8,9
T LIVE 10,8
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ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 11,6
DEAL 12,8
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ΚΑΙΡΟΣ 9,1
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 13,7
ΣΑΣΜΟΣ 28,7
ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 14,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 13,0
MEGA
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 16,8
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 14,2
ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 12,5
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,8
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,9
ΚΑΙΡΟΣ 9,3
ΕΛΕΝΗ 9,9
LIVE NEWS 16,3
THE CHASE 17,4
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 17,3
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,8
ΚΑΙΡΟΣ 12,4
Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20,0
ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ 17,7
MEGA STORIES 6,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 3,7
STAR
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ:EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 12,7
YOUNG SHELDON 11,0
THE FLASH 5,6
ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ 3,8
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ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,2
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 10,0
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,7
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SHOPPING STAR 16,0
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Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,3
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 14,7
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ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 8,3
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SKAI
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 3,7
ΣΗΜΕΡΑ 10,1
ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ 12,4
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 6,7
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,8
ΚΑΙΡΟΣ 6,9
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8,0
ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 7,7
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 5,8
ΑΓΡΙΑ ΓΗ 6,9
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,5
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8,0
ΚΑΙΡΟΣ 4,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 4,9
FBI 4,8
FBI 5,7
OPEN
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 7,6
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,5
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 6,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,6
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7,6
ΚΑΙΡΟΣ 7,8
ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,3
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,9
ΕΜΕΙΣ 3,4
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 9,8
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,5
ΚΑΙΡΟΣ 3,7
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 3,4
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 4,9
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 4,6
ERT1
ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5,5
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 0,9
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 8,4
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6,1
ΚΑΙΡΟΣ 4,7
ΕΡΤ NEWS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3,8
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,7
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5,6
ΚΑΙΡΟΣ 5,6
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 4,6
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,7
ΚΑΙΡΟΣ 5,1
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,0
Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 3,3
ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 5,0
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,3
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ΚΑΙΡΟΣ 3,1
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 5,9
365 ΣΤΙΓΜΕΣ 3,3
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 5,2
Πηγή: TVNEA.COM
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