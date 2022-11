tvnea

Αυτά είναι τα καθαρά νούμερα τηλεθέασης στα κανάλια εθνικής εμβέλειας.ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ:ANT1ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ 0,2ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 9,8ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 13,6ANT1 NEWS 8,8ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 6,3Ο ΚΑΙΡΟΣ 3,7ANT1 NEWS 9,2ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 16,2ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ 18,3Η ΚΛΙΝΙΚΗ 7,25X5 15,3ANT1 NEWS 10,7Ο ΚΑΙΡΟΣ 11,5ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ 21,8ΕΚΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 7,0ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ 16,7THE 2NIGHT SHOW 11,7ALPHASTYLE ME UP 9,4ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 5,2ΚΑΙΡΟΣ 11,8HAPPY DAY 20,3SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15,8ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,3ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,7ΚΑΙΡΟΣ 8,9T LIVE 10,8ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,0ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ 11,6DEAL 12,8ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,9ΚΑΙΡΟΣ 9,1Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ 13,7ΣΑΣΜΟΣ 28,7ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ 14,4ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 13,0MEGAΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 16,8MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 14,2ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ 12,5MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 11,8ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,9ΚΑΙΡΟΣ 9,3ΕΛΕΝΗ 9,9LIVE NEWS 16,3THE CHASE 17,4MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 17,3ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,8ΚΑΙΡΟΣ 12,4Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 20,0ΜΑΥΡΟ ΡΟΔΟ 17,7MEGA STORIES 6,4ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA 3,7STARΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ:EIΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 12,7YOUNG SHELDON 11,0THE FLASH 5,6ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ 3,8 [email protected] 7,7ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 18,2ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 10,9ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 10,0ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,7ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 6,8SHOPPING STAR 16,0ΤΡΙΑ ΜΙΛΙΑ 8,8Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 17,3ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 14,7ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,0ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 8,3GREECE'S NEXT TOP MODEL 12,3ASIA EXPRESS 9,2SKAIΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 3,7ΣΗΜΕΡΑ 10,1ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΣ 12,4ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 6,7ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,8ΚΑΙΡΟΣ 6,9ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8,0ΚΑΛΟ ΜΕΣΗΜΕΡΑΚΙ 7,7ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,6ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 5,8ΑΓΡΙΑ ΓΗ 6,9ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,5ΑΘΛΗΤΙΚΑ 8,0ΚΑΙΡΟΣ 4,5ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 4,9FBI 4,8FBI 5,7OPENΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 7,6ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8,5ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΙΝΙΑΤΙΚΑ 6,6OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,6ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7,6ΚΑΙΡΟΣ 7,8ΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΟΝ 3,3OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,9ΕΜΕΙΣ 3,4ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 9,8OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,7ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,5ΚΑΙΡΟΣ 3,7Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 3,4ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 4,9ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ OPEN 4,6ERT1ΕΡΤ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5,5ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 0,9ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 8,4ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,7ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6,1ΚΑΙΡΟΣ 4,7ΕΡΤ NEWS ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3,8ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,7ΑΘΛΗΤΙΚΑ 5,6ΚΑΙΡΟΣ 5,6ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 4,6ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 4,4ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,7ΚΑΙΡΟΣ 5,1ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 5,0Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ 3,3ΧΑΙΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 5,0ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 3,3ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3,9ΚΑΙΡΟΣ 3,1ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ 5,9365 ΣΤΙΓΜΕΣ 3,3ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ ΤΗΝ ΜΕΣΗΜΒΡΙΑΝ 5,2Πηγή: TVNEA.COM