2026-01-05 18:30:20
Νέο άλμα ανόδου τον Δεκέμβριο για το 12ωρο καθημερινό ενημερωτικό πρόγραμμα του OPEN, το οποίο ανέδειξε όλα τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο και φιλοξένησε τους πρωταγωνιστές της πολιτικής, οικονομικής και επιστημονικής ζωής.

* Η εκπομπή "Ώρα Ελλάδος" με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά έφτασε στο 12,6% (πέρυσι 11,3%).

* Η νέα εκπομπή "10 Παντού" με τον Νίκο Στραβελάκη και τη Μίνα Καραμήτρου ανέβηκε στο 10,7 % (τον Νοέμβριο 9,4%).

* Το μεσημεριανό δελτίο Ειδήσεων με τη Λίνα Δρούγκα 9,8% (πέρυσι 7,7%)

* Η νέα απογευματινή εκπομπή "Καθαρές κουβέντες" με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου 7,5% (τον Νοέμβριο 6,1%).

* Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου 8,4% (πέρυσι 7,9%)

* Η πρωινή εκπομπή τού Σαββατοκύριακου "Τώρα Μαζί" με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου 13,8% (πέρυσι 10,7%).

* Το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα 9,2% (πέρυσι 8,1%)

* Η εβδομαδιαία εκπομπή διεθνών και διπλωματικών θεμάτων «Status Quo» 4,7% (Μαρία Καρχιλάκη, Έφη Κουτσοκώστα, Αργύρης Ντινόπουλος, Θανάσης Αυγερινός, Μαρία Αρώνη, Μαρία Ζαχαράκη, Παντελής Βαλασόπουλος, Μαρία Κονταξή, Σάρα Τσέλα, Κωνσταντίνος Μακρής).

* Η οικονομική εκπομπή «Limit Up» (Σάββατο-Κυριακή μεσημέρι) με τον Γιάννη Φώσκολο και τον Αντώνη Κρητικό 4,7%



Πηγή: tvnea.com
Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων στο OPEN
Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων στο OPEN
Ο Νίκος Ευαγγελάτος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Ένα μάθημα ζωής και δημοσιογραφίας
Ο Νίκος Ευαγγελάτος αποχαιρετά τον Γιώργο Παπαδάκη: Ένα μάθημα ζωής και δημοσιογραφίας
