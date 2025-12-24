Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MEGAMEGA20,1% Happy DayAlpha16,8% Ώρα ΕλλάδοςOpen8,2% ΣήμεραΣΚΑΪ7,5% Καλημέρα ΕλλάδαANT16,1% Νωρίς – ΝωρίςΕΡΤ13,5%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Super ΚατερίναAlpha15,9% Το ΠρωινόANT115,3% Breakfast@StarStar13,9% BuongiornoMEGA10,0% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ5,1% Πρωίαν σε είδονΕΡΤ14,7% 10 ΠαντούOpen2,4%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 ΑποκαλύψειςANT19,1% Αλήθειες με τη ΖήναStar9,1% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ8,2% Live YouΣΚΑΪ4,5% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen2,8% Pop Μαγειρική – 8ος ΚύκλοςΕΡΤ12,2%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha17,7% Deal (ΙΧ)Alpha17,7% Live NewsMEGA14,2% Τροχός της ΤύχηςStar11,1% The ChaseMEGA10,8% Κωνσταντίνου & Ελένης (E)ANT19,7% Στούντιο 4ΕΡΤ19,1% Καθαρές ΚουβέντεςOpen6,1% Το ’Χουμε!ΣΚΑΪ4,8% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ4,5%Prime TimeΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλι18-54 Στο Παρά Πέντε – 20 Χρόνια ΜετάMEGA47,0% Να μ’ αγαπάςAlpha16,6% Άγιος Έρωτας ΙΙAlpha12,3% Ποιος θέλει να γίνει Εκατομμυριούχος (E)ANT111,7% Porto LeoneAlpha7,5% ΤιτανικόςStar6,5% Ένας Ιππότης για τη ΒασούλαANT12,8% Αν Υπήρχες Θα Σε ΧώριζαOpen1,9% Το Κοριδάκι της ΠριγκίπισσαςΣΚΑΪ1,6% Μερικοί το Προτιμούν ΚρύοΕΡΤ11,6% Real ViewOpen1,0% Παιδί – Special EditionΕΡΤ10,8%Late NightΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλι18-54 Money DropALPHA4,7% Army BabyANT13,3% Status QuoStar2,2%Πηγή: tvnea.com