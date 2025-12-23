Η τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen CompanyΠρωινή Ενημερωτική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMEGA24,6% Happy DayAlpha15,2% Ώρα ΕλλάδοςOpen10,5% ΣήμεραΣΚΑΪ8,3% Καλημέρα ΕλλάδαANT15,3% Νωρίς – ΝωρίςΕΡΤ12,9%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Super ΚατερίναAlpha16,8% BuongiornoMEGA10,8% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ10,0% Breakfast@StarStar9,6% Το ΠρωινόANT18,5% 10 ΠαντούOpen6,8% Πρωίαν σε είδονΕΡΤ16,5%Μεσημεριανή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Αλήθειες με τη ΖήναStar11,5% ΑποκαλύψειςANT19,2% Live YouStar5,6% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ3,9% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen3,6% Pop Μαγειρική – 8ος ΚύκλοςΕΡΤ12,8%Απογευματινή ΖώνηΕκπομπήΚανάλι18-54 Deal (ΙΧ Κύκλος)Alpha17,4% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha17,0% Τροχός της ΤύχηςStar14,2% Live NewsMEGA12,5% The ChaseMEGA11,6% Cash or TrashStar8,6% Rouk Zouk SpecialANT16,8% Καθαρές ΚουβέντεςOpen6,5% Στούντιο 4ΕΡΤ15,5% Μάγκας με το ΤρίκυκλοΣΚΑΪ5,3% 5×5 SpecialANT14,8% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ4,3% Το ’χουμε!ΣΚΑΪ3,3%Prime TimeΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλι18-54 Να μ’ αγαπάςAlpha19,6% Άγιος Έρωτας ΙΙAlpha17,5% Μόνος στο ΣπίτιStar16,4% Μία Νύχτα ΜόνοAlpha13,1% Porto LeoneAlpha12,3% Η Γη της Ελιάς (5ος)MEGA11,0% ΜονομάχοςSTAR7,1% Χριστουγεννιάτικος ΤηλεμαραθώνιοςANT16,9% Παιδί – Special EditionΕΡΤ13,4% Real ViewOpen2,0%Late NightΕκπομπή / ΤαινίαΚανάλι18-54 Ωραία του ΚουρέαStar15,5% Money DropALPHA6,4% Παιδί – Special EditionΕΡΤ13,4% 11 Αυτοί… 11 ΕμείςOpen2,8%Πηγή: tvnea.com