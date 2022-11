Τα άκρως αποκαλυπτικά στοιχεία των δύο πανελλαδικών δημοσκοπήσεων που πραγματοποίησε ο Όμιλος ΠΕΙΦΑΣΥΝ σε συνεργασία με την εταιρεία Alco, τόσο σε πολίτες της επικράτειας όσο και σε φαρμακοποιούς, θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του 6ουΣυνεδρίου του Ομίλου που θα διεξαχθεί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022, διαδικτυακά, από τις 10:00πμ. έως τις 15:00μμ., με τη συμμετοχή τριών υπουργών της κυβέρνησης, του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη, του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, πανεπιστημιακών θεσμικών φορέων και φαρμακοποιών.

Στην ποσοτική έρευνα κοινού που συμμετείχαν άτομα από αστικές και αγροτικές περιοχές της χώρας μας, οι πολίτες ανέδειξαν τους νέους ρόλους που καλείται να αναλάβει ο φαρμακοποιός σήμερα προκειμένου να εξυπηρετεί τις αυξανόμενες ανάγκες τους, περιγράφοντας μάλιστα το σύνολο των υπηρεσιών υγείας που επιθυμούν πλέον να παρέχονται από τα φαρμακεία.







Παράλληλα, στη 2ηέρευνα με τη συμμετοχή των φαρμακοποιών, ο κλάδος απάντησε στο κρίσιμο ερώτημα για το κατά πόσο επιθυμεί να καλύψει τις αναδυόμενες υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας, με ποια κριτήρια και με ποιες προτεραιότητες.

Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι υπηρεσίες; Κατά πόσο οι πολίτες εμπιστεύονται τους φαρμακοποιούς και πόσο διατεθειμένοι είναι να πληρώσουν; Τι απαντούν οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί και πώς επανατοποθετούν το επάγγελμά τους σε μια εποχή που πολλά υγειονομικά στερεότυπα έχουν καταργηθεί;

Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων θα παρουσιαστούν την Κυριακή 20 Νοεμβρίου αναλυτικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της AlcoΚώστα Παναγόπουλο και θα σχολιαστούν από κυβερνητικά στελέχη και θεσμικούς φορείς.

Στο φετινό συνέδριο που έχει τίτλο «Η υπεραξία του φαρμακείου στη νέα εποχή» θα συζητηθούν επίσης οι ψηφιακές καινοτομίες και τα τεχνολογικά άλματα που καθιστούν πλέον τον φαρμακοποιό ως βασικό μοχλό υγειονομικής φροντίδας των ασθενών αλλά και ενδυνάμωσης της συνείδησης των πολιτών για μείζονα θέματα υγείας.



















Η θεματολογία του φετινού συνεδρίου

Οι υπηρεσίες στο φαρμακείο μετά την Covid-19 εποχή: Ποια θα είναι η εξέλιξη;

Η ψηφιακή μεταμόρφωση της υγείας και ο νέος ρόλος του φαρμακείου

Πανδημία και παραπληροφόρηση: Ο αναλφαβητισμός της υγείας χρειάζεται τον φαρμακοποιό του

Out of the Box Presentation: «Μην τα παρατάς»







Οι ομιλητές του Συνεδρίου

Στο φετινό συνέδριο του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ θα είναι ομιλητές (κατά τη σειρά του προγράμματος) : ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alco Κώστας Παναγόπουλος, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Πρόεδρος του ΠΦΣ Απόστολος Βαλτάς, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, ο Πρόεδρος της ΟΣΦΕ Βασίλης Μπιρλιράκης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας Νίκος Δέδες, η φαρμακοποιός Ουρανία Κόλλια, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης, ο Technology & Innovation SeniorManager, GlobalCenter forDigital InnovationΘάνος Σταυρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας ΟΣΦΕ & Ομίλου ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ Λευτέρης Μαρίνος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Karabinis MedicalS.A. Απόστολος Καραμπίνης, ο Καθηγητής Παθολογίας – Σακχαρώδη Διαβήτη ΑΠΘ Απόστολος Τσάπας, η Πρόεδρος της ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. και της ΕΛ.ΕΤ.ΕΜ. Αθανασία Παππά και η μαραθωνοδρόμος – συγγραφέας Μαρία Πολύζου.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ Κωνσταντίνος Πάνος, ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Τομεάρχης Υγείας Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Ξανθός, ο Απόστολος Βαλτάς και ο Βασίλης Μπιρλιράκης.







Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.







Το ετήσιο συνέδριο του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ

Το Συνέδριο του Ομίλου ΠΕΙΦΑΣΥΝ πραγματοποιείται τα τελευταία έξι χρόνια είτε σε φυσικό είτε σε διαδικτυακό περιβάλλον με τη συμμετοχή εκατοντάδων φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείου, στελεχών της φαρμακευτικής αγοράς, επιστήμονες και θεσμικούς φορείς. Τα τελευταία τρία χρόνια, σεβόμενοι τους περιορισμούς που επέβαλε η νόσος Covid-19, το Συνέδριο διεξάγεται διαδικτυακά με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στους συνέδρους και τους ομιλητές να συμμετέχουν, να αλληλοεπιδρούν και να εκφράζουν άμεσα τα ερωτήματα και τις θέσεις τους.

