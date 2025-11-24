2025-11-24 12:22:49
Φωτογραφία για Μονοήμερη εκδρομή διοργανώνει o Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού Κυριακή 7/12



Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού σας καλεί στην μονοήμερη εκδρομή που διοργανώνει την Κυριακή 7/12 στο Θεματικό Πάρκο Συνεβρού στην Ακρατα και Στο Δέντρο  των Ξωτικών  στην Πάτρα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΦΥΤΕΙΩΝ
Αλλαγές στον προγραμματισμό του ΑΝΤ1 από αυτή την Κυριακή...
«Τρομεροί γονείς», το Σάββατο και την Κυριακή στις 20:00
Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του προς τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων ΟΣΕ Παντελή Μπαριανό.
«ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ»: Βαθμοί Σχολείου την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
Οικονομικά Χριστούγεννα: Εντυπωσιακή διακόσμηση με μικρό κόστος
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/11/2025)
Γιάννης Τσιτουριδης : Προς τους Πολίτες της Βόνιτσας, Πλαγιάς, Περατιάς, Αγίου Νικολάου και Παλαίρου
Σύγχρονο ρουστίκ, μοντέρνο και vintage σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
Στα ύψη το ενδιαφέρον για τη Eurovision: Η ΕΡΤ ακούει 264 τραγούδια
