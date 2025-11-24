Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού σας καλεί στην μονοήμερη εκδρομή που διοργανώνει την Κυριακή 7/12 στο Θεματικό Πάρκο Συνεβρού στην Ακρατα και Στο Δέντρο των Ξωτικών στην Πάτρα.

