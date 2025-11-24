Μονοήμερη εκδρομή διοργανώνει o Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού Κυριακή 7/12
2025-11-24 12:22:49
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού σχολείου Αστακού σας καλεί στην μονοήμερη εκδρομή που διοργανώνει την Κυριακή 7/12 στο Θεματικό Πάρκο Συνεβρού στην Ακρατα και Στο Δέντρο των Ξωτικών στην Πάτρα. ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΟ ΟΣΕΘ δημιουργεί πλατφόρμα παραπόνων και παρατηρήσεων των επιβατών
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΝούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (23/11/2025)
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ