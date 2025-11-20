





Αλλαγές φέρνει ο ΑΝΤ1 στο πρόγραμμα της Κυριακής, σύμφωνα με πληροφορίες του tvnea.com. Η δραματική σειρά «Grand Hotel» αποσύρεται από την prime time της Κυριακής και πλέον δεν θα προβάλλεται αυτή την ημέρα.

Τη θέση της σειράς καταλαμβάνει ο «Εκατομμυριούχος», ο οποίος θα μεταδίδεται μέχρι τις 21:45, δίνοντας απευθείας πάσα στη συνέχεια στον «Δικαστή».

Το επεισόδιο του «Grand Hotel» που μεταδιδόταν μέχρι τώρα την Κυριακή, μεταφέρεται στη Δευτέρα, όπου η σειρά θα προβάλλεται πλέον με διπλά επεισόδια.

Οι αλλαγές αυτές αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από την ερχόμενη Κυριακή (23/11), διαμορφώνοντας εκ νέου τη ροή του προγράμματος του σταθμού.







Πηγή: tvnea.com