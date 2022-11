2022-11-20 16:54:40

Καθηγητές του Πανεπιστημίου της Αθήνας παρουσιάζουν τα ευρήματα πρόσφατης μελέτης για την προστασία από την CoViD.



Τον βαθμό προστασίας της τέταρτης δόσης του εμβολίου κατά της CoViD μήνες μετά τη χορήγησή του, αξιολόγησε πρόσφατα ομάδα επιστημόνων σε εμβολιασθέντες υγειονομικούς.



Οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Ροδάνθη Ελένη Συρίγου, Γιάννης Ντάνασης και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα δεδομένα της πρόσφατης δημοσίευσης του Michal Canetti και συνεργατών στην έγκριτη επιστημονική επιθεώρηση The New England Journal of Medicine με θέμα την εξάμηνη παρακολούθηση μετά από την τέταρτη δόση εμβολίου BioNTech/Pfizer (BNT162b2).



Διαβάστε περισσότερα pharmateam

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ