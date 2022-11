Ο 22χρονος Ίαν Ράιχμαν είχε όλα τα καλά του κόσμου: νιάτα, υγεία και μια μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Τίποτα στην καθημερινότητά του δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε και θα του άλλαζε μια για πάντα τη ζωή. Ούτε οι διαρκείς ημικρανίες τον είχαν προβληματίσει. Ένα απόγευμα Παρασκευής, την ώρα που έτρεχε σε γήπεδο στο Σίδνεϊ άρχισε να νιώθει τα χέρια του να μουδιάζουν. Δεν έδωσε σημασία και συνέχισε τη γυμναστική. Πέντε λεπτά μετά έπεσε στο έδαφος. Προσπάθησε να σηκωθεί αλλά κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις του.Ο Ράιχμαν ξύπνησε τρεις εβδομάδες αργότερα στο νοσοκομείο St. Vincent του Σίδνεϊ, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο που παραλίγο να του στοιχίσει τη ζωή. Σήμερα στα 30 του τονίζει ότι τίποτα δεν υποδήλωνε όσα έπαθε. «Είχα μόλις ξεκινήσει το πανεπιστήμιο και τα πήγαινα πολύ καλά» δήλωσε στο NCA NewsWire. Δεν κάπνιζε, δεν ήταν χρήστης ναρκωτικών και διασκέδαζε στα λογικά όρια ενός προπτυχιακού φοιτητή.Ο 22χρονος τότε άνδρας πέρασε τέσσερις εβδομάδες σε κώμα και νοσηλεύτηκε άλλες εννιά εβδομάδες σε κέντρο αποκατάστασης. Για ένα χρόνο περπατούσε με βοήθεια στο πλαίσιο της θεραπείας αποκατάστασής. Σήμερα εργάζεται σε κέντρο αναπηρίας, πηγαίνει στο γυμναστήριο αλλά συνεχίζει να μην περπατάει καλά και το δεξί του πόδι παραμένει πολύ αδύναμο.Αυτό που συνέβη στον Ράιχμαν είναι ανησυχητικά συνηθισμένο. Σύμφωνα με το Stroke Foundation, περισσότεροι από 27.000 Αυστραλοί βίωσαν εγκεφαλικό επεισόδιο για πρώτη φορά το 2020, το 24% των οποίων ήταν άτομα κάτω των 54 ετών. Το Ίδρυμα Stroke Foundation δήλωσε ότι η πάθηση σκοτώνει περισσότερες γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο και περισσότερους άνδρες από τον καρκίνο του προστάτη.

— New York Post (@nypost) November 19, 2022Ελπίδες από νέα δοκιμήΤώρα μια νέα δοκιμή ελπίζει να ρίξει φως στα προειδοποιητικά σημάδια και να μειώσει έναν από τους μεγαλύτερους «δολοφόνους» της Αυστραλίας. Επικεφαλής της είναι ο διευθυντής εξωτερικών υποθέσεων του Ινστιτούτου Έρευνας Καρδιάς Ben Freedman, ο οποίος ελπίζει ότι η δοκιμή, η οποία απευθύνεται σε άτομα άνω των 70 ετών, θα τους δώσει μια ευρύτερη κατανόηση των απλών και συχνά αβλαβών προγενέστερων συμπτωμάτων που συχνά αποτελούν προειδοποιητικό σημάδι για εγκεφαλικό επεισόδιο.Ο καθηγητής Freedman δήλωσε ότι ένας στους 10 Αυστραλούς δεν γνώριζε ότι είχε κολπική μαρμαρυγή ή ακανόνιστο καρδιακό παλμό κατά τη στιγμή του εγκεφαλικού επεισοδίου. Με μια φορητή συσκευή αντίχειρα μπορεί να ελέγξει αν το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) θα μειώσει τα εγκεφαλικά επεισόδια και τους θανάτους. Ο έλεγχος με ΗΚΓ καταγράφει τα ηλεκτρικά σήματα της καρδιάς και χρησιμοποιείται συνήθως για την ανίχνευση καρδιακών προβλημάτων.«Στόχος της δοκιμής είναι να δείξει ότι η έγκαιρη ανίχνευση της AF (κολπική μαρμαρυγή) θα μειώσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε αυτή την ομάδα ασθενών και ενδεχομένως να οδηγήσει σε ένα εθνικό πρόγραμμα ελέγχου για την έγκαιρη ανίχνευση της AF, όπως ακριβώς βλέπουμε με τις μαστογραφίες για τον καρκίνο του μαστού» δήλωσε ο καθηγητής Freedman. Όπως ανέφερε περίπου το ένα τρίτο των εγκεφαλικών επεισοδίων θα μπορούσε να αποδοθεί στην κολπική μαρμαρυγή και για πολλούς μάλιστα ασθενείς χωρίς να έχουν οικογενειακό ιστορικό.

themaygeias

