2025-09-12 20:26:56
Φωτογραφία για Ινδία: Άνδρας στάθηκε πάνω σε τρένο στη Ναγκπούρ, έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε
Οι άνθρωποι στην πλατφόρμα ζήτησαν από τον άντρα να κατέβει, αλλά αυτός δεν άκουσε.Ένας άνδρας που στεκόταν στην κορυφή ενός τρένου έχασε τη ζωή του αφού άγγιξε κατά λάθος ένα καλώδιο υψηλής τάσης και έπαθε ηλεκτροπληξία.ndtv.comΈνα βίντεο δείχνει τον άνδρα να στέκεται αδιάφορα στην οροφή του τρένου στον σταθμό Nagpur γύρω στις 3:30 μ.μ. την Παρασκευή, ενώ οι άνθρωποι στην πλατφόρμα τον φωνάζουν sidirodromikanea
