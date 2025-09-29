2025-09-29 21:18:05
Φωτογραφία για The Voice: Ένα show που δείχνει σημάδια κόπωσης

 



Ο νέος κύκλος του The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ επέστρεψε με τους αγαπημένους coaches, αλλά η συνολική αίσθηση που αφήνει είναι ότι το πρόγραμμα έχει κουράσει αρκετά. Η βασική δομή και οι επιλογές μέχρι στιγμής τουλάχιστον μοιάζουν πολύ μέτριες, με φωνές που δεν εντυπωσιάζουν και χωρίς στιγμές που να αιχμαλωτίζουν πραγματικά τον θεατή.

Οι coaches

Χρήστος Μάστορας: Σταθερός και ουσιαστικός, με εστίαση στους διαγωνιζόμενους και στις φωνές τους. Είναι ίσως ο πιο ισορροπημένος κρίκος της επιτροπής.

Γιώργος Μαζωνάκης: Υποτονικός και μαζεμένος, πιθανώς επηρεασμένος από την πρόσφατη προσωπική περιπέτεια που πέρασε. Παρά την ήρεμη παρουσία του φέτος, φαίνεται πολλές φορές να βαριέται ή να αποστασιοποιείται όταν μιλάει κυρίως ο Μουζουράκης....

Έλενα Παπαρίζου: Δείχνει σημάδια κόπωσης, με λιγότερη ενέργεια και αυθορμητισμό σε σχέση με προηγούμενους κύκλους.

Πάνος Μουζουράκης: Εκκεντρικός και υπερβολικός, συχνά εκνευριστικός, με συμπεριφορά που αποσπά την προσοχή χωρίς να υπάρχει λόγος...

Ο παρουσιαστής 

Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι πολύ καλός, με χιούμορ και αμεσότητα που δίνει ρυθμό στο σόου. 

Οι διαγωνιζόμενοι και ο ρυθμός

Μέχρι στιγμής, οι φωνές που έχουν περάσει από το show δεν έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν. Η μέτρια ποιότητα των εμφανίσεων ενισχύει την αίσθηση ότι το πρόγραμμα έχει εμφανίσει μεγάλη κόπωση...

Η συνολική εικόνα του Voice είναι ενός show που έχει κουράσει: μέτριες φωνές, περιορισμένη ενέργεια και επαναλαμβανόμενη δομή αφήνουν την αίσθηση ότι το πρόγραμμα κινείται πια χωρίς μεγάλη ζωντάνια.

ΥΓ: Φυσικά μιλάμε για τα δύο πρώτα επεισόδια ευελπιστώντας ότι τα επόμενα θα είναι καλύτερα.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τη μεθόδευση μετατροπής της μετρικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο!
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΚΙ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ για τη μεθόδευση μετατροπής της μετρικής γραμμής σε ποδηλατόδρομο!
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη τέθηκε σε λειτουργία στην Τσεχική Δημοκρατία
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το πρώτο τρένο χωρίς οδηγό στην Ευρώπη τέθηκε σε λειτουργία στην Τσεχική Δημοκρατία
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
Prime time Κυριακής: Η νέα σειρά του Star στην πρώτη θέση, δεύτερο το Voice
«The Voice of Greece» : Εντυπωσιακά ποσοστά βάρος σύνολο κοινού!
«The Voice of Greece» : Εντυπωσιακά ποσοστά βάρος σύνολο κοινού!
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
«Πρεμιέρα με χαμηλές πτήσεις για το The Voice – Πρωτιά για την prime Time του ALPHA»
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Η 11η σεζόν του «The Voice of Greece» κάνει σήμερα πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ
Αυτό είναι το δίωρο show του ΑΝΤ1 που έρχεται...
Αυτό είναι το δίωρο show του ΑΝΤ1 που έρχεται...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά -Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Tα λουμινάκια, της Βάντας Παπαϊωάννου – Βουτσά -Γράφει η δρ Μαρία Ν. Αγγέλη
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα!» δήλωσε ο ηθοποιός στις κάμερες
Ελεύθερος ο Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα!» δήλωσε ο ηθοποιός στις κάμερες
Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»
Έξαλλος ο Πέτρος Κουσουλός για τον Βασίλη Μπισμπίκη: «Εμφανίστηκες στη Γερμανού λες και δεν είχε γίνει τίποτα»
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
Το CRRC παρουσιάζει το πρώτο πρότυπο ευφυές περιφερειακό τρένο της Κίνας.
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο
Ο Μητσοτάκης για την διαδικασία ψυχολογικής και ψυχομετρικής αξιολόγησης του προσωπικού στον σιδηρόδρομο