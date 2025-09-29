Ο νέος κύκλος του The Voice of Greece στον ΣΚΑΪ επέστρεψε με τους αγαπημένους coaches, αλλά η συνολική αίσθηση που αφήνει είναι ότι το πρόγραμμα έχει κουράσει αρκετά. Η βασική δομή και οι επιλογές μέχρι στιγμής τουλάχιστον μοιάζουν πολύ μέτριες, με φωνές που δεν εντυπωσιάζουν και χωρίς στιγμές που να αιχμαλωτίζουν πραγματικά τον θεατή.

Οι coaches

Χρήστος Μάστορας: Σταθερός και ουσιαστικός, με εστίαση στους διαγωνιζόμενους και στις φωνές τους. Είναι ίσως ο πιο ισορροπημένος κρίκος της επιτροπής.

Γιώργος Μαζωνάκης: Υποτονικός και μαζεμένος, πιθανώς επηρεασμένος από την πρόσφατη προσωπική περιπέτεια που πέρασε. Παρά την ήρεμη παρουσία του φέτος, φαίνεται πολλές φορές να βαριέται ή να αποστασιοποιείται όταν μιλάει κυρίως ο Μουζουράκης....

Έλενα Παπαρίζου: Δείχνει σημάδια κόπωσης, με λιγότερη ενέργεια και αυθορμητισμό σε σχέση με προηγούμενους κύκλους.

Πάνος Μουζουράκης: Εκκεντρικός και υπερβολικός, συχνά εκνευριστικός, με συμπεριφορά που αποσπά την προσοχή χωρίς να υπάρχει λόγος...

Ο παρουσιαστής

Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι πολύ καλός, με χιούμορ και αμεσότητα που δίνει ρυθμό στο σόου.

Οι διαγωνιζόμενοι και ο ρυθμός

Μέχρι στιγμής, οι φωνές που έχουν περάσει από το show δεν έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν. Η μέτρια ποιότητα των εμφανίσεων ενισχύει την αίσθηση ότι το πρόγραμμα έχει εμφανίσει μεγάλη κόπωση...

Η συνολική εικόνα του Voice είναι ενός show που έχει κουράσει: μέτριες φωνές, περιορισμένη ενέργεια και επαναλαμβανόμενη δομή αφήνουν την αίσθηση ότι το πρόγραμμα κινείται πια χωρίς μεγάλη ζωντάνια.

ΥΓ: Φυσικά μιλάμε για τα δύο πρώτα επεισόδια ευελπιστώντας ότι τα επόμενα θα είναι καλύτερα.

