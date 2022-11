2022-11-28 11:26:32

THE FABELMANS του Σπίλμπεργκ στον ΑΝΕΣΙΣ από την Πέμπτη 24 έως και την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ θα προβληθεί η ταινία: THE FABELMANS



Μια βαθιά προσωπική απεικόνιση της αμερικάνικης παιδικής ηλικίας κατά τον 20ο αιώνα, η ταινία «The Fabelmans» πρόκειται για την ιστορία ενηλικίωσης ενός νεαρού αγοριού που ανακαλύπτει ένα καταστροφικό οικογενειακό μυστικό και μια εξερεύνηση της δύναμης των ταινιών να αποκαλύπτουν την αλήθεια για τους άλλους και τους ίδιους μας τους εαυτούς.



Βασισμένη στην παιδική ηλικία του ίδιου του Σπίλμπεργκ, η ταινία «The Fabelmans» είναι σε σενάριο του Σπίλμπεργκ και του βραβευμένου με Πούλιτζερ θεατρικού συγγραφέα Τόνυ Κούσνερ (Angels in America, Caroline, or Change), ο οποίος κέρδισε οσκαρικές υποψηφιότητες για τα σενάρια των «Λίνκολν» και «Μόναχο».



Σκηνοθεσία: Steven Spielberg



Σενάριο: Steven Spielberg & Tony Kushner



Ηθοποιοί: Julia Butters, Michelle Williams, Gabriel LaBelle, Judd Hirsch, Mateo Zoryon Francis-DeFord, Seth Rogen, Alina Brace, Keeley Karsten, Birdie Borria, Sam Rechner, Jeannie Berlin, Robin Bartlett, Paul Dano



Ώρες προβολής: 9:30 μ.μ. Καθημερινά



Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.



Η τιμή των εισιτηρίων είναι :



ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€



ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

