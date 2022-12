Χορός Αγιορειτών πατέρων ψάλλει την αργή Δοξολογία σε μέλος Γ. Βιολάκη και ήχο πλ. α΄(πεντάφωνο). Πρόκειται για πάντερπνο άκουσμα και για συνηθισμένο μέλος στις αγιορειτικές αγρυπνίες και πανηγύρεις.Ο Γεώργιος Βιολάκης διέπρεψε από το 1875 ως Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας και ως Μουσικοδιδάσκαλος. Εξέδωσε το πληρέστερον και δεδιορθωμένον ενοριακό Τυπικόν, το ο οποίο τηρείται έως σήμερον. Άφησε πίσω του ελάχιστα μαθήματα μεταξύ των οποίων δυο έρρυθμες δοξολογίες σε πλ.α’ και πλ. β΄, οι οποίες βρήκαν σταθερή θέση στις επιλογές των ψαλτών.

