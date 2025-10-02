2025-10-02 15:01:17
Ο Ανδρέας Γεωργίου φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με το MEGA, το κανάλι στο οποίο συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια. 

Όπως αποκάλυψε το «Happy Day», το πρόγραμμα της prime time ζώνης έχει ήδη αναδιαμορφωθεί δύο φορές και αναμένεται να αλλάξει εκ νέου. Έτσι, η «Γη της Ελιάς» μεταφέρεται στις 22:00, ώστε να προβάλλεται αμέσως μετά την πρεμιέρα της νέας σειράς «HOTEΛ ΕΛΒΙΡΑ» τη Δευτέρα.

Η απόφαση αυτή, όμως, δεν βρίσκει σύμφωνο τον σκηνοθέτη–παραγωγό, καθώς θεωρείται ότι ουσιαστικά ανατρέπει τη συμφωνία που είχε συναφθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο με το κανάλι. Στο πλαίσιο εκείνης της συμφωνίας, η εταιρία παραγωγής του Γεωργίου θα είχε τον καθοριστικό λόγο στην πιο εμπορική τηλεοπτική ζώνη του MEGA.

Πηγή: tvnea.com
