2025-08-09 17:19:46
Φωτογραφικα στιγμιοτυπα απο την περιοχη της Μονης Αγιου Γεωργιου στον Αστακο( Η σημερινη επιμνημοσυνος δεηση για τον μακαριστο π. Δημητριο Τεγα ζωντανεψε την πανεμορφη αυτη περιοχη του Αστακου στην οποια δεσποζει η επιβλητικη Μονη χτισμενη σχεδον πανω στο βραχο λιγα εκατοστα απο την επιφανεια της θαλασσας, σαν ενα παραθυρο στο απεραντο γαλαζιο του Ιονιου Πελαγους,...Διαβάστε Περισσότερα... ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΑΣΤΑΚΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ