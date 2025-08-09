2025-08-09 17:19:46
Φωτογραφία για Χρηστος Μπονης : Φωτογραφικά στιγμιότυπα απο την περιοχή της Μονής Αγίου Γεωργίου στον Αστακό



Φωτογραφικα στιγμιοτυπα απο την περιοχη της  Μονης Αγιου Γεωργιου στον Αστακο( Η σημερινη επιμνημοσυνος δεηση για τον μακαριστο π. Δημητριο Τεγα  ζωντανεψε την πανεμορφη αυτη  περιοχη του Αστακου στην οποια δεσποζει η επιβλητικη Μονη  χτισμενη σχεδον πανω στο βραχο  λιγα εκατοστα απο την επιφανεια της θαλασσας, σαν  ενα παραθυρο στο απεραντο γαλαζιο του Ιονιου Πελαγους,...Διαβάστε Περισσότερα... Χρηστος Μπονης : Φωτογραφικά στιγμιότυπα απο την περιοχή της Μονής Αγίου Γεωργίου στον Αστακό - Φωτογραφία 2 ximeronews
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
