Το επιτυχημένο δημιουργικό τρίο Γεωργίου – Νικολάου – Δημητρίου ετοιμάζεται να παρουσιάσει τη νέα τηλεοπτική σειρά «Οι Μπλε Ώρες», που έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο του 2026 στο MEGA, όπως αναφέρει ο Άκης Φωτόπουλος στο Youfly.com.

Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τον επόμενο μήνα και θα πραγματοποιηθούν σε τρεις εντυπωσιακές τοποθεσίες: Πήλιο, Τσαγκαράδα και Σποράδες, με το φυσικό φως και τη μοναδική ατμόσφαιρα να προσδίδουν στη σειρά μια κινηματογραφική διάσταση, ενισχύοντας το μυστήριο που προαναγγέλλει ο τίτλος.







Η ιστορία θα συνδυάζει ρομαντισμό και αγωνία, ενώ δεν αποκλείεται να εμφανιστούν γνωστά πρόσωπα από προηγούμενες επιτυχίες των δημιουργών είτε σε guest ρόλους είτε σε νέους χαρακτήρες. Ο Αντρέας Γεωργίου βρίσκεται ήδη σε επαφές με καταξιωμένους ηθοποιούς, ενώ παράλληλα γίνονται κάστινγκ για νέα πρόσωπα, με τις πληροφορίες να φτάνουν «με το σταγονόμετρο», όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος.

Ο τίτλος «Οι Μπλε Ώρες» αναφέρεται στη μαγική στιγμή λίγο πριν τη νύχτα, όταν ο ήλιος έχει βυθιστεί κάτω από τον ορίζοντα και τα πάντα ντύνονται σε βαθύ μπλε, συμβολίζοντας την ώρα μετάβασης ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι – μια θεματική που θα εξερευνά τα όρια των ανθρώπινων συναισθημάτων και σχέσεων.







Με βάση το βιογραφικό των δημιουργών, η σειρά αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα τηλεοπτικά στοιχήματα της επόμενης σεζόν, φέρνοντας στο κοινό έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο, πάθος και σκοτεινή ομορφιά.

Πηγή: tvnea.com