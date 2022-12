To Survivor All Star είναι γεγονός! Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ και οι φανατικοί θαυμαστές του reality ανυπομονούν να δουν τους αγαπημένους τους παίκτες.Τα ονόματα των προσώπων που θα επιστρέψουν στον Άγιο Δομίνικο έχουν γίνει ήδη γνωστά, με τους παίκτες να βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το reality επιβίωσης.Γυναίκες και άνδρες που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor, είναι έτοιμοι να παλέψουν ξανά με όλες τους τις δυνάμεις, σωματικές και ψυχικές, προκειμένου να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο του παιχνιδιού.Εκτός όμως από τα πρόσωπα που συμφώνησαν να βρίσκονται στο Survivor All Star, υπάρχουν και κάποιοι αρκετά δημοφιλείς πρώην παίκτες που για δικούς τους λόγους δεν δέχτηκαν να επιστρέψουν στον Άγιο Δομίνικο.To Survivor All Star είναι γεγονός! Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2023, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του ΣΚΑΪ και οι φανατικοί θαυμαστές του reality ανυπομονούν να δουν τους αγαπημένους τους παίκτες.Τα ονόματα των προσώπων που θα επιστρέψουν στον Άγιο Δομίνικο έχουν γίνει ήδη γνωστά, με τους παίκτες να βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για το reality επιβίωσης.Γυναίκες και άνδρες που γνωρίσαμε τα προηγούμενα χρόνια μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor, είναι έτοιμοι να παλέψουν ξανά με όλες τους τις δυνάμεις, σωματικές και ψυχικές, προκειμένου να διεκδικήσουν το μεγάλο έπαθλο του παιχνιδιού.Εκτός όμως από τα πρόσωπα που συμφώνησαν να βρίσκονται στο Survivor All Star, υπάρχουν και κάποιοι αρκετά δημοφιλείς πρώην παίκτες που για δικούς τους λόγους δεν δέχτηκαν να επιστρέψουν στον Άγιο Δομίνικο.Κάτια ΤαραμπάνκοΗ Κάτια Ταραμπάνκο ήταν μία από τις παίκτριες που κέρδισε το τηλεοπτικό κοινό με την αγωνιστικότητα και την ειλικρίνειά της.Και ενώ πολλοί θα περίμεναν το γνωστό μοντέλο να βρίσκεται ανάμεσα στους παίκτες του Survivor All Star, η ίδια σε πρόσφατες δηλώσεις της ξεκαθάρισε: «Υπήρχαν κάποιες συζητήσεις για το All Star, αλλά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν έχω χρόνο για τον Άγιο Δομίνικο. Μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά ο κύκλος έκλεισε για μένα. Το σκέφτηκα να πάω επειδή έχω πολύ καλή σχέση με την Acun Medya. Αλλά μπορεί να συνεργαστούμε στο μέλλον σε κάποιο άλλο project».Σε άλλη συνέντευξή της, η Κάτια Ταραμπάνκο διευκρίνισε: «Δεν θα με δείτε στο Αll Star. Δεν προλαβαίνω, έχω και γυρίσματα για μια ταινία. Η πιο δύσκολη περίοδος της ζωής μου ήταν το καλοκαίρι. Έκανα μεγάλο ξεκαθάρισμα. Έπεσα με τα μούτρα, αλλά σηκώθηκα».Ναυσικά ΠαναγιωτακοπούλουΜία από τις δυνατές παίκτριες του Survivor 2022, που κατάφερε να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στον Άγιο Δομίνικο ήταν και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.Σε πρόσφατες δηλώσεις της, η μελαχρινή καλλονή απάντησε για το Survivor All Star ξεκαθαρίζοντας τη θέση της: «Όχι πάλι το Survivor, δεν θα με δείτε στο Survivor. Θα μου άρεσε να είμαι στο My Style Rocks, το κατέχω το αντικείμενο», αποκάλυψε η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.Γιάννης ΣπαλιάραςΟ Γιάννης Σπαλιάρας συμμετείχε στο πρώτο Survivor που προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ, το 2017 και αναμφίβολα ήταν ένας παίκτης που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό τόσο για τον αυθορμητισμό του, όσο και για το ιδιαίτερο χιούμορ του.Σε ό,τι αφορά το Survivor All Star, ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο έδωσε ξεκάθαρη απάντηση: «Δεν πέρασα εργομετρικά τεστ για το Survivor. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, να το απολαύσουν, να γυρίσουν όλοι υγιείς. Όπως καταλάβατε δεν θα είμαι. το έχω αποφασίσει μέσα μου, δε νομίζω να αλλάξει κάτι. Το έχω πει στην παραγωγή. Με τιμά η πρότασή τους και αισθάνομαι λίγο άβολα με τον κόσμο που θέλει να με δει, γιατί έχω δεχτεί πολλά μηνύματα και είναι πολύ όμορφο ο κόσμος να θέλει να σε δει, αλλά μέσα μου αισθάνομαι ότι θέλω να κάνω άλλα πράγματα στην ελληνική τηλεόραση».Τζέιμς ΚαφετζήςΟ James Καφετζής ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς παίκτες στο Survivor 2021, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που ήθελαν τον νεαρό…«Πρίγκιπα Χάρι» όπως τον αποκαλούσαν, νικητή του reality επιβίωσης.Ωστόσο, ο James αποχώρησε οικειοθελώς καθώς δεν ήθελε να κάτσει παραπάνω μήνες στον Άγιο Δομίνικο.«Εγώ δεν θα πάω στο Survivor All-Star. Μου έχει γίνει μήνυση από την Acyn Media. Είναι κάτι που δεν έχει λυθεί, αλλά όλα λύνονται. Από το Survivor o Τριαντάφυλλος είναι ο μοναδικός που έχω κρατήσει καλές επαφές. Μιλάμε αρκετά συχνά. Μιλάμε μαζί περισσότερο απ’ όσο μιλούσαμε με την πρώην κοπέλα μου», είπε χαρακτηριστικά ο Τζέιμς Καφετζής σε πρόσφατες δηλώσεις του.Γιώργος ΑγγελόπουλοςΠολλά έχουν ακουστεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη συμμετοχή του νικητή του πρώτου Survivor στον νέο κύκλο του δημοφιλούς reality επιβίωσης.Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ξεκαθάρισε τη θέση του δηλώνοντας στο «Πρωινό»: «Ένα τρέιλερ από ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετείχα προφανώς μπορεί να με έχει μέσα αλλά όλα αυτά έτσι όπως προβάλλονται και στο τρέιλερ με κάνουν να φαίνομαι ότι θα συμμετέχω στο Survivor All Star ως παίκτης. Εμένα όταν μου προτάθηκε πριν από δύο μήνες να μπω ως παίκτης ήταν ξεκάθαρο το «όχι» μου. Από εκεί και πέρα, τελευταία βλέπω ότι πέρασα μέχρι και από εξετάσεις. Δεν έχω ιδέα και δεν θα συμμετέχω στο Survivor. Δεν γίνεται και δεν θέλω, για μένα αυτός ο κύκλος έχει κλείσει. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όσους πάνε και στην παραγωγή. Δεν θέλω να αφήνουν να εννοηθεί ότι θα πάω».Παρ’ όλα αυτά τα ερωτηματικά γύρω από τη συμμετοχή του Ντάνου συνεχίζουν να πλανώνται και αναμένουμε πλέον να ξεκινήσει το Survivor All Star για να δούμε εάν τελικά ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα βρεθεί στον Άγιο Δομίνικο.Απο tlifeΠηγή: TVNEA.COM