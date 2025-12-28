Το Survivor, το απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης που έχει καθηλώσει εκατομμύρια τηλεθεατές, επιστρέφει δυναμικά στον ΣΚΑΪ πιο ανανεωμένο, πιο σκληρό και πιο ανατρεπτικό από ποτέ! Η νέα σεζόν έρχεται αποφασισμένη να γράψει ιστορία, φέρνοντας στο προσκήνιο μια σύγκρουση που υπόσχεται ένταση, δυνατές συγκινήσεις και αδιάκοπη δράση.Αυτή τη φορά, το Survivor αλλάζει δεδομένα και χωρίζει τους παίκτες σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα: Αθηναίοι VS Επαρχιώτες. Δύο διαφορετικοί κόσμοι, δύο διαφορετικές νοοτροπίες και τρόποι ζωής, καλούνται να συνυπάρξουν, να συγκρουστούν και να δοκιμαστούν στα πιο απαιτητικά αγωνίσματα επιβίωσης. Η ζούγκλα γίνεται το απόλυτο πεδίο μάχης, όπου η φυσική αντοχή, η στρατηγική, η ψυχραιμία και οι συμμαχίες θα κρίνουν τα πάντα.Σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί λάθη, όλοι ξεκινούν από την ίδια αφετηρία. Οι συνθήκες είναι σκληρές, τα όρια δοκιμάζονται καθημερινά και κάθε απόφαση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Εδώ δεν μετρά μόνο η δύναμη, αλλά και το μυαλό, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα επιβίωσης κάτω από ακραίες συνθήκες.Το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο από ποτέ, καθώς στο τέλος της διαδρομής ένας και μόνο παίκτης θα καταφέρει να φτάσει στην κορυφή και να κατακτήσει το μεγαλύτερο χρηματικό έπαθλο που έχει δοθεί ποτέ στην ελληνική τηλεόραση: 250.000 ευρώ. Ένα ποσό-ρεκόρ που ανεβάζει τον ανταγωνισμό στα ύψη και κάνει κάθε μονομαχία πιο κρίσιμη από ποτέ.Ποιοι θα αντέξουν; Ποιοι θα λυγίσουν και ποιοι θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέχρι το τέλος; Η απάντηση έρχεται στο νέο, καθηλωτικό Survivor, που υπόσχεται να καθηλώσει το τηλεοπτικό κοινό και να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της φετινής σεζόν.Πρεμιέρα: Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ.Πηγή: tvnea.com