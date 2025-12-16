2025-12-16 12:04:28
Φωτογραφία για Μετατίθεται η πρεμιέρα του «Survivor» – Το παρασκήνιο της απόφασης του ΣΚΑΪ



Αλλαγή στον αρχικό προγραμματισμό του φέρνει ο ΣΚΑΪ για την επιστροφή του «Survivor», καθώς η πρεμιέρα του ριάλιτι επιβίωσης δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά αμέσως μετά τις γιορτές. Αν και αρχικά είχε «κλειδώσει» για τις 4 Ιανουαρίου, το κανάλι του Φαλήρου αποφάσισε να μεταθέσει την έναρξη κατά μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life, η νέα επικρατέστερη ημερομηνία για την πρεμιέρα του «Survivor» είναι η Κυριακή 11 ή η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί με μεγαλύτερη άνεση η προετοιμασία του project. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων παικτών βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαιτητικές δοκιμασίες που αφορούν τις αγωνιστικές τους ικανότητες.

Την ίδια στιγμή, το casting call παραμένει ανοιχτό και για συμμετοχές της τελευταίας στιγμής, με τους παίκτες να διεκδικούν το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Σε επίπεδο στρατηγικής, ο ΣΚΑΪ στοχεύει να εκμεταλλευτεί το μεταβατικό τοπίο της prime time, καθώς τα υπόλοιπα κανάλια θα επιστρέψουν με κανονικό πρόγραμμα μετά τις 19 Ιανουαρίου. Στόχος της διοίκησης είναι το «Survivor» να μπει δυναμικά στη βραδινή ζώνη και να κινηθεί σε ποσοστά τηλεθέασης της τάξης του 10%–12%, επιχειρώντας να ανατρέψει τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Δυνατά ποσοστά για την εκπομπή Αποκαλύψεις του Πέτρου Κουσουλού
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κυρίαρχο το «Ράδιο Αρβύλα» – Σκληρή μάχη στη βραδινή ζώνη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με το MCP Warrior κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο...
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με το MCP Warrior κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο...
Η Βίκυ Καγιά στο ΣΚΑΪ και τα σχέδια για μελλοντική συνεργασία
Η Βίκυ Καγιά στο ΣΚΑΪ και τα σχέδια για μελλοντική συνεργασία
«ΡΙΦΙΦΙ»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά μυθοπλασία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή;
«ΡΙΦΙΦΙ»: Πότε κάνει πρεμιέρα η νέα σειρά μυθοπλασία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή;
Σμιλεμένες Ψυχές: Πρεμιέρα για την πολυβραβευμένη συμπαραγωγή της COSMOTE TV
Σμιλεμένες Ψυχές: Πρεμιέρα για την πολυβραβευμένη συμπαραγωγή της COSMOTE TV
Pet Stories: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ
Pet Stories: Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος στην εκπομπή του ΣΚΑΪ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Προτεινόμενη Ανατιμολόγηση Φαρμάκων 2025: Οι Κύριες Μεταβολές
Προτεινόμενη Ανατιμολόγηση Φαρμάκων 2025: Οι Κύριες Μεταβολές
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Το πρώτο τρένο με μπαταρία στην Ευρώπη τίθεται σε καθημερινή λειτουργία στο Σπλιτ
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με το MCP Warrior κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο...
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με το MCP Warrior κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο...
Η μάχη στην πρωινή ζώνη – Μπροστά η «Super Κατερίνα»
Η μάχη στην πρωινή ζώνη – Μπροστά η «Super Κατερίνα»
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Πέρασε μπροστά το «Happy Day»
Ανατροπή στην πρωινή ζώνη: Πέρασε μπροστά το «Happy Day»