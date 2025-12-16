





Αλλαγή στον αρχικό προγραμματισμό του φέρνει ο ΣΚΑΪ για την επιστροφή του «Survivor», καθώς η πρεμιέρα του ριάλιτι επιβίωσης δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά αμέσως μετά τις γιορτές. Αν και αρχικά είχε «κλειδώσει» για τις 4 Ιανουαρίου, το κανάλι του Φαλήρου αποφάσισε να μεταθέσει την έναρξη κατά μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Real Life, η νέα επικρατέστερη ημερομηνία για την πρεμιέρα του «Survivor» είναι η Κυριακή 11 ή η Δευτέρα 12 Ιανουαρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί με μεγαλύτερη άνεση η προετοιμασία του project. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων παικτών βρίσκονται στο τελικό στάδιο, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι απαιτητικές δοκιμασίες που αφορούν τις αγωνιστικές τους ικανότητες.

Την ίδια στιγμή, το casting call παραμένει ανοιχτό και για συμμετοχές της τελευταίας στιγμής, με τους παίκτες να διεκδικούν το χρηματικό έπαθλο των 250.000 ευρώ.

Σε επίπεδο στρατηγικής, ο ΣΚΑΪ στοχεύει να εκμεταλλευτεί το μεταβατικό τοπίο της prime time, καθώς τα υπόλοιπα κανάλια θα επιστρέψουν με κανονικό πρόγραμμα μετά τις 19 Ιανουαρίου. Στόχος της διοίκησης είναι το «Survivor» να μπει δυναμικά στη βραδινή ζώνη και να κινηθεί σε ποσοστά τηλεθέασης της τάξης του 10%–12%, επιχειρώντας να ανατρέψει τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό.

Πηγή: tvnea.com