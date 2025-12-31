2025-12-31 09:33:14

Και του χρόνου… τετραπλοί θα γυρίσουν ο Καλατζής και η Μουρίκη στο Star, σύμφωνα με την Reallife.



Αν και οι χαρακτήρες που ενσαρκώνουν η Σμαράγδα Καρύδη και ο Νίκος Κουρής αποχαιρέτησαν το κοινό λίγο πριν από τις γιορτές, έχοντας πλέον αποκτήσει παιδί, η ιστορία τους δεν ολοκληρώθηκε εκεί.



Η αστυνομική κωμωδία «IQ 160» κατέγραψε ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις στην τηλεθέαση, με το φινάλε του τρίτου κύκλου να αγγίζει το 19%, γεγονός που οδήγησε το κανάλι στην άμεση ανανέωση της σειράς για ακόμη μία σεζόν. Άλλωστε, η γαλλική σειρά στην οποία βασίζεται το ελληνικό remake αριθμεί πέντε κύκλους, προσφέροντας πλούσιο αφηγηματικό υλικό.



Έτσι, το τηλεοπτικό δίδυμο αναμένεται να επιστρέψει με νέο κύκλο επεισοδίων στις αρχές της σεζόν 2026, συνεχίζοντας τις περιπέτειές του στους δέκτες μας.



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ