Κε Γιαννακίδη καλησπέρα σας!Πριν και πάνω από όλα εύχομαι στους "ταξιδιώτες / αναγνώστες" των "Σ.Ν.", αλλά και στους "μηχανοδηγούς / διαχειριστές" τουκαλό, ευτυχισμένο και υγιές το 2023 και κάθε προσωπική στοχοθέτηση να βρει την εκπλήρωσή της αυτή τη νέα χρονιά.Σας στέλνω τέσσερα βίντεο με πλάνα από το τι χάνει ο σιδηροδρομικός επιβάτης από την αστική και προαστιακή διαδρομή του Τραίνου του Πηλίου από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Βόλου ως την Αγριά.Τα πλάνα είναι εξίσου φαντασμαγορικά με εκείνα της ορεινής διαδρομής.Ειρήσθω εν παρόδω η διαδρομή από την αφετηρία του σιδηροδρομικού σταθμού του Βόλου έως τα Άνω Λεχώνια συνεχίζει να παραμένει εκτός κυκλοφορίας από την ημερομηνία που επανεκίνησαν τα δρομολόγια του Μουτζούρη (25.05.1996) με εξαίρεση το τμήμα Άναυρος - Αγριά το οποίο λειτούργησε για πολύ μικρό διάστημα την περίοδο του 2004, έτος των Ολυμπιακών Αγώνων στην ΑθήναΥπάρχει ακόμα ένα βίντεο από την εκπομπή του Ηλία Μαμαλάκη "μπουκιά και Συχώριο" στην οποία ο διάσημος Μετρ ταξιδεύει από τον Άναυρο στην Αγριά εκείνη την περίοδο και καλώ όποιον βρει το απόσπασμα από την εκπομπή να το στείλει στα Σιδηροδρομικά Νέα για προβολή.Με εκτίμησηΣ. Βενέτης

Βόλος - Αγριά με το Τραίνο του Πηλίου - YouTubeFollowing the line of Pelion Mountain Train from Anavros, Goritsa to Agria - YouTubeΤο Τρένο του Πηλίου 1966 - YouTubeFollowing Pelion steam train from Agria to Volos - YouTube