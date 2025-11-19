2025-11-19 18:52:38
Φωτογραφία για Έφυγε από την ζωή ο σιδηροδρομικός Βασίλης Πασχάλης
Θλίψη και πόνο προκάλεσε στην οικογένεια των σιδηροδρομικών και ιδιαίτερα στο κλάδο της έλξης η είδηση του θανάτου του Βασίλη Πασχάλη, ενός εξαιρετικού άνθρωπου.Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάρισας (παλιό κοιμητήριο)Όσοι γνώρισαν τον εκλιπόντα μόνο καλά λόγια έχουν να πουν. Ένας υπέροχος άνθρωπος με ιδιαιτέρες ευαισθησίες sidirodromikanea
