Θλίψη και πόνο προκάλεσε στην οικογένεια των σιδηροδρομικών και ιδιαίτερα στο κλάδο της έλξης η είδηση του θανάτου του Βασίλη Πασχάλη, ενός εξαιρετικού άνθρωπου.Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 20 Νοεμβρίου και ώρα 13:00 στον Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Λάρισας (παλιό κοιμητήριο)Όσοι γνώρισαν τον εκλιπόντα μόνο καλά λόγια έχουν να πουν. Ένας υπέροχος άνθρωπος με ιδιαιτέρες ευαισθησίες sidirodromikanea

