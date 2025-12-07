2025-12-07 09:45:17

Το ολοκαίνουργιο Μετρό Θεσσαλονίκης, ένα σύγχρονο δίκτυο που αναμένεται να αναμορφώσει τις αστικές μετακινήσεις στην Θεσσαλονίκη, βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία. Σε ένα νέο οπτικό αφιέρωμα, ο φακός των "Σιδηροδρομικών Νέων" παρουσιάζει ένα λεπτομερές ταξίδι κατά μήκος της βασικής γραμμής που ξεκινά από τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης και καταλήγει στη Νέα Ελβετία, κάνοντας στάση sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ