2025-11-13 17:53:12

Με απευθείας σύνδεση από τις Βρυξέλλες συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, ο Απόστολος Τζιτζικώστας. Ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, αφού χαιρέτησε το Σώμα, είχε καλά νέα να μεταφέρει στην Αθήνα. Όπως είπε, πέρασαν χτες στην ΕΕ συγκεκριμένες αλλαγές, που ενισχύουν τον ρόλο των Περιφερειών και προανήγγειλε τον κάθετο οδικό και σιδηροδρομικό άξονα sidirodromikanea

