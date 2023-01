tvnea

Η 80η τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες πραγματοποιήθηκε στο The Beverly Hilton της Καλιφόρνια.Αυτά ήταν τα βραβεία για τις Χρυσές Σφαίρες του 2023:ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ: The FabelmansΥποψήφιοι: Top Gun (Maverick), Avatar (The Way Of Water),Tár, ElvisΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: The Banshees of InisherinΥποψήφιοι: Babylon, Everything Everywhere All at Once, Glass Onion (A Knives Out Mystery), Triangle of SadnessΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Fabelmans»Υποψήφιοι: Μπαζ Λούρμαν (Elvis), Ντάνιελ Σάινερτ (Everything Everywhere All at Once), Τζέιμς Κάμερον (Avatar: The Way of Water), Μάρτιν ΜακΝτόνα (The Banshees of Inisherin), Ντάνιελ Κουάν (Everything Everywhere All at Once)ΣΕΝΑΡΙΟ: Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin»Υποψήφιοι: The Fabelmans (Στίβεν Σπίλμπεργκ, Τόνι Κούσνερ), Women Talking (Σάρα Πόλλεϊ), Everything Everywhere All at Once (Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ), Tár (Τοντ Φιλντ)Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ: Οστιν Μπάτλερ για το «Elvis»Υποψήφιοι: Μπιλ Νάι (Living), Χιου Τζάκμαν (The Son), Μπρένταν Φρέιζερ (The Whale), Τζέρεμι Πόουπ (The Inspection)Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΔΡΑΜΑ: Κέιτ Μπλάνσετ για το «Tár»Υποψήφιοι: Βαϊόλα Ντέιβις (Η γυναικα βασιλιας), Ολίβια Κόλμαν (Empire of Light), Μισέλ Ουίλιαμς (The Fabelmans), Άνα ντε Άρμας (Blonde)Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Κόλιν Φάρελ για το «The Banshees of Inisherin»Υποψήφιοι: Άνταμ Ντράιβερ (White Noise), Ρέιφ Φάινς (Το Μενού), Ντιέγκο Κάλβα (Babylon), Ντάνιελ Κρεγκ (Glass Onion: A Knives Out Mystery)Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ: Μισέλ Γέο για το «Τα Πάντα Ολα»Υποψήφιοι: Έμμα Τόμσον (Good Luck to You, Leo Grande), Λέσλι Μάνβιλ (Mrs. Harris Goes to Paris), Άνια Τέιλορ-Τζόι (Το Μενού), Μάργκοτ Ρόμπι (Babylon)Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ: Κε Χούι Κουάν για το «Τα Πάντα Ολα»Υποψήφιοι: Μπρένταν Γκλίσον (Tα πνεύματα του Ινίσεριν), Μπραντ Πιτ (Babylon), Έντι Ρέντμεϊν (The Good Nurse), Μπάρρυ Κιόγκαν (Tα πνεύματα του Ινίσεριν)Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ: Αντζελα Μπάσετ για το «Black Panther: Wakanda Forever»Υποψήφιοι: Κέρι Κόντον (Tα πνεύματα του Ινίσεριν), Ντόλι ντε Λεόν (Το τρίγωνο της θλίψης), Κάρεϊ Μάλιγκαν (She Said), Τζέιμι Λι Κέρτις (Everything Everywhere All at Once)ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ: Argentina, 1985Υποψήφιοι: All Quiet on the Western Front, Close, Decision to Leave, RRRΜΟΥΣΙΚΗ: Τζάστιν Χούρβιτζ για τη «Βαβυλώνα»Υποψήφιοι: Carter Burwell – The Banshees of Inisherin, Alexandre Desplat – Guillermo del Toro's Pinocchio, Hildur Guðnadóttir – Women Talking, John Williams – The FabelmansΤΡΑΓΟΥΔΙ: «Naatu Naatu» από το «RRR»Υποψήφιοι: "Carolina" (Taylor Swift) – Where the Crawdads Sing, "Ciao Papa" (Alexandre Desplat, Roeban Katz, and Guillermo del Toro) – Guillermo del Toro's Pinocchio, "Hold My Hand" (Lady Gaga, BloodPop, and Benjamin Rice) – Top Gun: Maverick, "Lift Me Up" (Tems, Rihanna, Ryan Coogler, and Ludwig Göransson) – Black Panther: Wakanda ForeverΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: Πινόκιο του Γκιγιέρμο ντελ ΤόροΥποψήφιοι: Inu-Oh, Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, Turning RedΤΙΜΗΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ CECIL B. DEMILLE: Εντι ΜέρφιΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΔΡΑΜΑ House of the DragonΥποψήφιοι: Better Call Saul (AMC), The Crown (Netflix), Ozark (Netflix), Severance (AppleTV+)ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ: Abbott ElementaryΥποψήφιοι: The Bear (FX), Hacks (HBO Max), Only Murders in the Building (Hulu), Wednesday (Netflix)A' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΔΡΑΜΑ: Κέβιν Κόστνερ για το «Yellowstone»Υποψήφιοι: Jeff Bridges – The Old Man (FX), Diego Luna – Andor (Disney+), Bob Odenkirk – Better Call Saul (AMC), Adam Scott – Severance (Apple TV+)Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΔΡΑΜΑ: Ζεντάγια για το «Euphoria»Υποψήφιοι: Emma D'Arcy – House of the Dragon (HBO), Laura Linney – Ozark (Netflix), Imelda Staunton – The Crown (Netflix), Hilary Swank – Alaska Daily (ABC)Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ: Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ για το «The Bear»Υποψήφιοι: Donald Glover – Atlanta (FX), Bill Hader – Barry (HBO), Steve Martin – Only Murders in the Building (Hulu), Martin Short – Only Murders in the Building (Hulu)Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ – ΚΩΜΩΔΙΑ: Κουίντα Μπρούνσον για το «Abbott Elementary»Υποψήφιοι: Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max), Selena Gomez – Only Murders in the Building (Hulu), Jenna Ortega – Wednesday (Netflix), Jean Smart – Hacks (HBO Max)B' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ: Τάιλερ Τζέιμς Γουίλιαμς για το «Abbot Elementary»Υποψήφιοι: John Lithgow – The Old Man (FX), Jonathan Pryce – The Crown (Netflix), John Turturro – Severance (Apple TV+), Henry Winkler – Barry (HBO)Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ: Τζούλια Γκάρνερ για το «Ozark»Υποψήφιοι: Elizabeth Debicki – The Crown (Netflix), Hannah Einbinder – Hacks (HBO Max), Janelle James – Abbott Elementary (ABC), Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (ABC)ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: The White Lotus: SicilyΥποψήφιοι: Claire Danes – Fleishman Is in Trouble (FX), Daisy Edgar-Jones – Under the Banner of Heaven (FX), Niecy Nash – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), Aubrey Plaza – The White Lotus (HBO)Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Εβαν Πίτερς για το «Monster: The Jeffrey Dahmer Story»Υποψήφιοι: Taron Egerton – Black Bird (Apple TV+), Colin Firth – The Staircase (HBO Max), Andrew Garfield – Under the Banner of Heaven (FX), Sebastian Stan – Pam & Tommy (Hulu)Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Αμάντα Σίφριντ για το «The Dropout»Υποψήφιοι: Jessica Chastain – George & Tammy (Showtime), Julia Garner – Inventing Anna (Netflix), Lily James – Pam & Tommy (Hulu), Julia Roberts – Gaslit (Starz)Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Πολ Γουόλτερ Χάουζερ για το «Black Bird»Υποψήφιοι: F. Murray Abraham – The White Lotus (HBO), Domhnall Gleeson – The Patient (FX on Hulu), Richard Jenkins – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), Seth Rogen – Pam & Tommy (Hulu)Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ, ΤΗΛΕΤΑΙΝΙΑ Ή ΜΙΝΙ ΣΕΙΡΑ: Τζένιφερ Κούλιτζ για το «The White Lotus: Sicily»Υποψήφιοι: Claire Danes – Fleishman Is in Trouble (FX), Daisy Edgar-Jones – Under the Banner of Heaven (FX), Niecy Nash – Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix), Aubrey Plaza – The White Lotus (HBO)ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΡΟΛ ΜΠΕΡΝΕΤ: Ράιαν ΜέρφιΠηγή: TVNEA.COM